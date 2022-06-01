Скрытая роскошь: Дженнифер Лопес посвятила новый маникюр Бену Аффлеку

С помощью маникюра знаменитость снова акцентировала внимание на своем помолвочном кольце.

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52-летняя американская певица и актриса продемонстрировала новый маникюр с буквами В и J, посвятив его своему возлюбленному Бену Аффлеку. Фотографией своей работы поделился с подписчиками мастер маникюра Том Бачик, клиенткой которого является Дженнифер.

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На ногте красивой миндалевидной формы безымянного пальца ее левой руки нанесены тонкие стрелки, расположенные в виде буквы "X", с буквой "J" вверху и буквой "B" чуть ниже в староанглийском стиле.Рисунок нанесен на пастельную базу. На среднем пальце Бачик поместил золотое сердечко как символ любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Отметим, что таким образом мастер сфокусировал внимание на помолвочном кольце артистки.

"Если ты знаешь… значит, ты знаешь. Джен и Бен навсегда", – подписал он изображение. Бачик, среди клиенток которого Селена Гомес, Ариана Гранде, Камилла Кабельо, Никола Пельтц и многие другие, добавил "#couplesgoals for the boss", отметив Джей Ло в подписи.

Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

Журналистам Том рассказал, что разработал дизайн ногтей Дженнифер с "металлическими акцентами и всплесками цвета", потому что они "идеальны для летней атмосферы":

"Для этого я взял пару разных наборов хромированных золотых наклеек и создал простой монтаж инициалов пары. Я также использовал сердечки разных размеров, инициалы нашей пары, а затем несколько стрелок, чтобы связать все это воедино", – пояснил он.

На крупном плане руки Дженнифер было видно ее кольцо с зеленым бриллиантом весом 8,5 карата. Камень необычного цвета является особенно редким, его стоимость оценивается в $10 млн.

Джей Ло рассказала, что Бен сделал ей предложение в ванной.

"Вы когда-нибудь представляли себе, что ваша самая большая мечта может сбыться? Находясь в моем любимом месте на земле (в ванне с пеной), моя прекрасная любовь встала на одно колено и сделала предложение. Я была совершенно застигнута врасплох и просто смотрела ему в глаза, улыбаясь и плача одновременно, изо всех сил пытаясь осознать тот факт, что через 20 лет это произошло снова. Я буквально потеряла дар речи, и он сказал: "Это да?" Я сказала: "Да! Конечно!", – признавалась звезда.

Бен и Дженнифер ранее были помолвлены с 2002 по 2004 год, однако незадолго до свадьбы они расстались, и певица очень тяжело переживала разрыв. Спустя 17 лет они снова воссоединились и в этот раз намерены не потерять подаренный судьбой шанс.