Майстер манікюру Дженніфер Лопес і Селени Гомес показав райдужний френч

Такий манікюр стане чудовим доповненням до літнього образу.

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Знаменитий майстер нігтьового дизайну Том Бачік, який робить манікюр таким знаменитостям як Дженніфер Лопес, Аріана Гранде, Селена Гомес і багатьом іншим, задає тренди на найближчі місяці. Не встигла Дженніфер Лопес похвалитися нюдовим манікюром із золотими наклейками, як Бачік уже представив новий дизайн, який безперечно оцінять ті, хто любить сміливі рішення.

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На своїй сторінці в Instagram американець поділився знімком французького манікюру, база якого практично повністю повторює колір нігтя та майже непомітна, а ось край кожного нігтя має інший колір. Для манікюру він вибрав по-літньому яскраві кольори — бузковий, рожевий, фіолетовий, жовто-салатовий і блакитний.

Судячи з хештегу в підписі до знімку, манікюр майстер зробив німецькій супермоделі, акторці та ведучій Гайді Клум. Та, у свою чергу, продемонструвала оновлені нігтики в сторіс Instagram.

Французький манікюр не втрачає своєї актуальності вже багато сезонів поспіль. Навпаки, з кожним роком він стає все різноманітнішим і цікавішим. Одна з останніх новинок — прозорий френч, який дає майстрам нігтьового дизайну велике поле для творчості.

Цікавим варіантом є чорний френч, а також кольоровий, який надає старій добрій класиці абсолютно нове прочитання.