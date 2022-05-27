Тренди манікюру: топ-5 варіантів прозорого французького манікюру

Такий манікюр має дуже свіжий і незвичний вигляд.

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Французький манікюр є нетлінною класикою в нігтьовому дизайні, і єдине, що змінюється — оформлення "усмішки". Фокус знайшов новий тренд френчу — прозорий.

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Прозорий французький манікюр вирізняється лаконічним оформленням. Безбарвна зона "усмішки" надає дизайну нігтів нове прочитання. Її можна виділити за допомогою тонких ліній, покривши весь ніготь рожевою (або будь-якою пастельною базою), або зробити край нігтів повністю прозорим, довівши базове покриття тільки до межі подушечок пальця.

Фото: Соцсети

[ + – ] Напівпрозорий френч — нова класика Фото: Соцсети

Такий варіант стане чудовим вибором для власниць будь-якої довжини та форми нігтів. Саме завдяки своїй універсальності прозорий френч із безбарвною зоною посмішки є лідером цієї категорії.

Для тих, хто любить експерименти, гарним варіантом стане прозорий френч із блискітками. Він буде ідеальним для урочистого заходу, де потрібно мати ошатний і незабутній вигляд.

[ + – ] Прозорий френч із блискітками — ідея для святкового манікюру Фото: Соцсети

Манікюр із інкрустацією стразами — найкраще рішення для тих модниць, які люблять "дорого-багато". Однак, на відміну від звичайного манікюру, прикрашеного камінчиками, на прозорому френчі такий варіант обробки нігтів не має перевантажений вигляд, якщо вибирати дрібні елементи.

Фото: Соцсети

Напівпрозора зона "усмішки" — ще один із варіантів цього френчу. Таку техніку можна прикрасити стразами, геометрією або іншими цікавими варіаціями декору та візерунками.

[ + – ] Напівпрозорий френч із блискітками та стразами Фото: Соцсети

І насамкінець — прозорий френч із розписом. Такий дизайн стане справжнім ексклюзивом, адже намалювати на нігтях можна практично будь-який задум клієнта, і він пасуватиме тим жінкам, які люблять виявляти індивідуальність.

[ + – ] Прозорий френч із розписом Фото: Соцсети

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