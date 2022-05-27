Календар краси на червень 2022. В які дні стригтися і робити манікюр

Для б'юті-процедур існують сприятливі та несприятливі дні щомісяця.

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Місяць впливає на все живе на землі. Залежно від місячних фаз відбуваються припливи та відливи, змінюється тиск повітря, рівень води. В молодик ми відчуваємо безсилля, а в повню — приплив енергії й емоційний підйом.

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Астрологи поділяють місячні дні на сприятливі та несприятливі для різних подій у житті, зокрема для стрижки та фарбування волосся, манікюру та багатьох інших бьюті-процедур. Популярна в Instagram астрологиня склала календар сприятливих днів на червень.

Стрижка волосся

Найкращі дні для догляду за волоссям, стрижок, фарбування волосся: 6 червня (з 8:20 за Києвом), 7 червня, 8 червня (до 17:20 за Києвом), 15 червня, 16 червня, 23 червня (з 14:00 за Києвом), 24 червня, 25 червня.

Також сприятливими днями для стрижки та фарбування волосся астрологиня називає 4 червня, 5 червня та 6 червня (до 8:20 за Києвом), а також 9 червня, 10 червня, 11 червня та 12 червня.

Несприятливі дні для догляду за волоссям: 2 червня, 3 червня, 17 червня, 18 червня, 26 червня, 27 червня, 28 червня, 29 червня та 30 червня.

Максимально невідповідні дні для того, щоб записатися до майстра з догляду за волоссям: 1 червня, 13 червня, 14 червня, 19 червня, 20 червня, 21 червня, 22 червня, 23 червня (до 14:00 за Києвом).

Манікюр

Найкращий час для того, щоб записатися на нігті — 6 червня (з 8:20 за Києвом), 7 червня, 8 червня (до 17:20 за Києвом), 15 червня, 16, 23 (з 15:00), 24 червня, 25 червня.

Також сприятливими днями у червні для манікюру будуть 4, 5, 6 червня (до 8:20 за Києвом), 9 червня, 10 червня, 11 червня, 12 червня, 13 червня та 14 червня.

Несприятливі дні: 17 червня, 18 червня, 21 червня, 22 червня, 23 червня (до 14:00 за Києвом).

Дні, коли точно не потрібно записуватися на манікюр: 1 червня, 2 червня, 3 червня, 19 червня, 20 червня, 26 червня, 27 червня, 28 червня, 29 червня та 30 червня.

[ + – ] Найкраще робити манікюр у сприятливі місячні дні, щоб нігті якомога довше мали бездоганний вигляд Фото: Getty Images

Чистка лиця

Найкраще записатися на процедури: 1 червня, 15 червня, 16 червня, 21 червня, 22 червня, 23 червня (до 14:00 за Києвом), 29 червня.

Також сприятливі дні для чищення особи: 16 червня, 17 червня, 18 червня, 19 червня, 20 червня, 23 червня (з 14:00 за Києвом), 24 червня, 25 червня, 26 червня, 27 червня та 28 червня.

Точно не варто записувати на чищення особи 2 червня, 3 червня, 6 червня (з 8:20 за Києвом), 7 червня, 8 червня, 9 червня, 10 червня, 11 червня, 12 червня та 13 червня.

Найневдаліші дні для чищення особи: 4, 5, 6 червня (до 8:20 за Києвом) та 14 червня.

Пілінг

Сприятливі дні для пілінгу: 1, 15, 16, 23 червня (з 14:00 за Києвом), а також 24, 25, 29 червня.

Також непогані дні: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 червня (до 14:00 за Києвом) та 26, 27, 28 червня.

Не варто записуватися на пілінг 4 та 5 червня, 6 червня (з 8:20 за Києвом), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 червня.

Найнесприятливіші дні для пілінгу: 2, 3 та 14 червня.

Депіляція

Найсприятливіші дні для депіляції: 1 червня, 15 червня, 16 червня, 23 червня (з 14:00 за Києвом), 24, 25, 29 червня.

Непогані дні для запису на процедуру: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 червня.

Несприятливі дні для депіляції: 8 червня (з 17:20 за Києвом), 9, 10, 11, 12, 13 червня.

Точно не варто записуватися на процедуру 2, 3, 4, 5, 6, 7 червня, 8 червня (до 17:20 за Києвом) та 14 червня.

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