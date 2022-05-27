Календарь красоты на июнь 2022. В какие дни стричься и делать маникюр

Для бьюти-процедур существуют благоприятные и неблагоприятные дни каждый месяц.

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Луна влияет на все живое на земле. В зависимости от лунных фаз происходят приливы и отливы, меняется давление воздуха, уровень воды. В новолуние мы чувствуем бессилие, а в полнолуние — прилив энергии и эмоциональный подъем.

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Астрологи разделяют лунные дни на благоприятные и неблагоприятные для разных событий в жизни, в том числе для стрижки и окрашивания волос, маникюра и многих других бьюти-процедур. Популярная в Instagram астролог составила календарь благоприятных дней на июнь.

Стрижка волос

Лучшие дни для ухода за волосами, стрижек, окраски волос: 6 июня (с 8: 20 по Киеву), 7 июня, 8 июня (до 17:20 по Киеву), 15 июня, 16 июня, 23 июня (с 14:00 по Киеву), 24 июня, 25 июня

Также благоприятными днями для стрижки и окраски волос астролог называет 4 июня, 5 июня и 6 июня (до 8:20 по Киеву), а также 9 июня, 10 июня, 11 июня и 12 июня

Неблагоприятные дни для ухода за волосами: 2 июня, 3 июня, 17 июня, 18 июня, 26 июня, 27 июня, 28 июня, 29 июня и 30 июня

Максимально неподходящие дни для того, чтобы записаться к мастеру по уходу за волосами: 1 июня, 13 июня, 14 июня, 19 июня, 20 июня, 21 июня, 22 июня, 23 июня (до 14:00 по Киеву)

Маникюр

Лучшее время для того, чтобы записаться на ногти — 6 июня (с 8:20 по Киеву), 7 июня, 8 июня (до 17:20 по Киеву), 15 июня, 16, 23 (с 15:00), 24 июня, 25 июня.

Также благоприятными днями в июне для маникюра будут 4, 5, 6 июня (до 8: 20 по Киеву), 9 июня, 10 июня, 11 июня, 12 июня, 13 июня и 14 июня

Неблагоприятные дни: 17 июня, 18 июня, 21 июня, 22 июня, 23 июня (до 14:00 по Киеву)

Дни, когда точно не нужно записываться на маникюр: 1 июня, 2 июня, 3 июня, 19 июня, 20 июня, 26 июня, 27 июня, 28 июня, 29 июня и 30 июня.

[ + – ] Лучше всего делать маникюр в благоприятные лунные дни, чтобы ногти как можно дольше выглядели безупречно Фото: Getty Images

Чистка лица

Лучше всего записаться на процедуры: 1 июня, 15 июня, 16 июня, 21 июня, 22 июня, 23 июня (до 14:00 до Киева), 29 июня.

Также благоприятные дни для чистки лица: 16 июня, 17 июня, 18 июня, 19 июня, 20 июня, 23 июня (с 14:00 до Киева), 24 июня, 25 июня, 26 июня, 27 июня и 28 июня.

Точно не стоит записывать на чистку лица 2 июня, 3 июня, 6 июня (с 8:20 по Киеву), 7 июня, 8 июня, 9 июня, 10 июня, 11 июня, 12 июня и 13 июня.

Самые неудачные дни для чистки лица: 4, 5, 6 июня (до 8:20 по Киеву) и 14 июня.

Пилинг

Благоприятные дни для пилинга: 1, 15, 16, 23 июня (с 14:00 по Киеву), а также 24, 25, 29 июня.

Также неплохие дни: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня (до 14:00 по Киеву) и 26, 27, 28 июня

Не стоит записываться на пилинг 4 и 5 июня, 6 июня (с 8:20 по Киеву), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 июня.

Самые неблагоприятные дни для пилинга: 2, 3 и 14 июня.

Депиляция

Самые благоприятные дни для депиляции: 1 июня, 15 июня, 16 июня, 23 июня (с 14:00 по Киеву), 24, 25, 29 июня.

Неплохие дни для записи на процедуру: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 июня.

Неблагоприятные дни для депиляции: 8 июня (с 17:20 по Киеву), 9, 10, 11, 12, 13 июня.

Точно не стоит записываться на процедуру 2, 3, 4, 5, 6, 7 июня, 8 июня (до 17:20 по Киеву) и 14 июня.

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