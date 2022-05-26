Черная луна. Что можно и нельзя делать в новолуние 30 мая 2022 года

Новолуние в мае совпадает с сатанинскими лунными сутками.

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30 мая в 14: 30 по Киеву нас ждет новолуние с мистическим названием "Черная луна". Астрологи утверждают, что любое подобное астрологическое явление — сильный энергетический период, который по-особому влияет на каждого человека. Луна вступает в новую фазу и обладает мощным воздействием на все живое на Земле, потому важно знать, что именно стоит делать в этот период, а какие дела лучше отложить.

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Обычно влияние новолуния проявляется в том, что люди испытывают нехватку сил, потребность в отдыхе, обостряются хронические заболевания. Сильнее воздействие этого астрологического явления испытывают мужчины. Они становятся раздражительными, напряженными, резкими по отношению к окружающим. Женщины в свою очередь под влиянием Луны испытывают слабость, вялость.

Нынешнее новолуние совпадает с днем Гекаты (29 мая 03:25 до 30 мая 03:40), который называют сатанинские лунные сутки. В этот день возрастает количество ДТП, несчастных случаев, плохих снов и панических атак. Лучше всего в день Гекаты заниматься медитацией и не планировать какие-то серьезные дела.

Что не рекомендуют делать 30 мая 2022 года:

Подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки

Выходить замуж и венчаться

Начинать новые дела — речь об учебе, работе, переезде, подачи документов куда-либо

Менять место жительство, в том числе временно, например, отправляться в отпуск

Ссориться с близкими и обижаться

Делать крупные покупки

Назначать важные деловые встречи

Носить с собой большие суммы денег

Руководствоваться эмоциями

Несмотря на некоторые негативные аспекты астрологического явления, эксперты считают, что новолуние — это всегда период обновления. Новая фаза Луны — отличный период для очищения. Можно с легкостью сесть на диету, заняться детоксом, избавиться от накопившихся ненужных вещей — разобрать шкафы, убраться в квартире, побыть наедине с собой, отдохнуть, перезагрузиться.

Проведите этот день с близкими, а также сосредоточьтесь на завершении старых дел.

Также есть несколько ритуалов, которые стоит проводить именно в новолуние. Главное условие — нужно загадывать то, в чем вы действительно нуждаетесь, тогда Вселенная обязательно услышит ваши желания.

Выращиваем деньги

В новолуние хорошо делать ритуал на привлечение денег. Для этого в первые часы новолуния (с 14:30 по киевскому времени) нужно разложить купюры (любого номинала) на шкафу так, чтобы на них попадал лунный свет. Лучше это сделать на окне, из которого видно Луну. Когда будете совершать обряд, представьте, что сажаете что-то волшебное. При раскладывании денег прочитайте слова: "Будьте и растите, цветите и размножайтесь. Да будет так". Пусть деньги остаются на окне и питаются лунным светом несколько дней. Все это время их нельзя трогать. Когда несколько дней пройдет, потратьте деньги на любые семейные нужды. Проводите такой обряд каждое новолуние, чтобы денежный поток в вашей жизни никогда не иссякал.

[ + – ] В новолуние особенно хорошо проводить ритуалы на привлечение денег. Фото: Marie Claire

Есть еще один действенный ритуал для привлечения денег. На листе бумаги пишем число, свое имя, а также сумму денег, которую вы хотите получить. Внизу ставим подпись и слово "оплачено". Спрячьте лист и забудьте о нем до следующего новолуния. Те, кто делают ритуал, утверждают, что через месяц указанная сумма действительно приходит к ним. Важно, чтобы сумма была реальной — той, в которой вы действительно нуждаетесь.

Пишем список желаний

Лучше всего на новолуние работают финансовые желания, однако безусловно можно загадывать то, в чем вы больше всего нуждаетесь. Это может быть любовь, здоровье, благополучие. Прежде чем записать свои желания на листе и провести ритуал, нужно правильно сформулировать то, чего вы хотите. Задайте себе честно вопрос, что именно вы желаете и готовы ли вы к исполнению этого желания. Чтобы сосредоточиться, можете включить расслабляющую музыку, зажечь свечи, сосредоточиться на своих внутренних ощущениях.

[ + – ] Можете написать список желаний в красивом блокноте.

Когда вы определитесь, чего именно хотите, возьмите лист бумаги и напишите список того, что вам нужно. Формулировки должны быть конкретными и звучать так, будто то, что вы загадали, уже произошло. Вместо "хочу много денег" пишите "я заработала десять тысяч долларов к концу года" или вместо "хочу быть здоровой" пишите "я здорова, моя жизнь наполнена светом и благополучием". После прочитайте каждое желание — лучше писать немного, максимум пять-семь желаний. Визуализируйте все, что вы хотите. Представьте, что, то, что вы загадали, уже произошло, почувствуйте радость от осуществления желания. После напишите к каждому желанию один шаг — что нужно сделать, чтобы оно осуществилось. Это может быть сущий пустяк — например, если вы загадали новую работу, в качестве этапа для осуществления можете написать "сделать запрос в гугле о новых вакансиях". Или если речь о здоровье, напиши, что начнете делать пятиминутную зарядку по утрам или есть больше фруктов. Важно, чтобы после завершения обряда, вы выполнили каждый из прописанных шагов. Это активирует ваши желания.

После того как вы сформулировали все желания, визуализировали их и написали шаги для их исполнения, сложите листок и уберите туда, где его никто не найдет. Если желания связаны с деньгами, положите листок в кошелек.

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