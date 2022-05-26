Любимчики судьбы. Три знака зодиака, которым точно повезет с деньгами в июне 2022

Прогноз от известного астролога Анжелы Перл.

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Украинский астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь для знаков зодиака по картам Таро. По словам эксперта, карты говорят об энергетике, которая преобладает в определенный период времени, и дают рекомендации. А человек, который получает информацию, сам решает, следует ли ему воспользоваться советом или нет. Среди всех представителей знаков зодиака особенно удачный финансовый период в июне выпадает Девам, Весам и Овнам.

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Девы

Для представителей знака зодиака Девы в июне Анжела Перл прогнозирует финансовый рост. Если у вас есть свой бизнес, он принесет прибыль. А если вы только собираетесь открыть новое дело, для этого самое время. Возможно, для достижения желаемого вы воспользуетесь деньгами партнера или партнерши. Об этом говорят карты девятка пентаклей и туз пентаклей. Девятка пентаклей символизирует доходы, что-то, что вы заслужили, заработали. Это карта прибыли, когда вы можете себе позволить удовольствия. Туз пентаклей говорит о то, что перед Девами откроются широкие двери. Возможно, будет новая работа.

Еще одна карта, которая выпадает Девам и подтверждает финансовый рост в июне — это паж пентаклей. Она также символизирует деньги. Девы будут что-то считать — возможно, доходы, а также речь может идти об оплате учебы или бронирования поездки куда-то.

Астролог также добавляет, что в июне у Дев быстро решатся долгожданные дела, связанные с поездкой или получением заграничных документов — паспорта, визы, бумаг.

Астролог советует взять в июне отдых — позволить себе выходные, расслабиться, сходить на массаж. Также карты говорят, что всему свое время, не нужно торопить события, получайте удовольствие от жизни, выспитесь. Карты говорят, что у Дев все получится, если вы будете стоять перед выбором, то сделаете правильный выбор.

Весы

Весов будут окружать люди, с которыми они будут акттивно сотрудничать. Любые решения будут зависеть от других людей. Речь идет о финансовой сделке — покупке квартиры, машины, перевода денег. У Весов выпадает Туз пентаклей — это новые возможности, которые принесут изобилие. Будут новые предложения по работе, по бизнесу, новый проект. Будет прибыль и новые клиенты. В этом Весам помогут некий мужчина с женщиной, специалисты в своем деле. Но не оформляйте ничего до 5 июня, так как третьего июня ретро Меркурий разворачивается в прямое положение и будет тормозить все процессы, а четвертого июня — разворачивается Сатурн в ретроградное положение. Лучше заключать сделки с 6-7 числа.

Также Весов ждет переезд или появление нового члена семьи — может быть, ваша дочь познакомит вас со своим женихом или сын с невестой.

Еще одна карта, которая подтверждает, что Весов ожидает прибыль — карта Императрица. Она символизирует рост в бизнесе, особенно тот, который связан с планетой Венерой — красота, фешн, дизайн, косметика. Также возможна прибыль в качестве беременности. Это карта удовольствия. У вас получится жить в удовольствие, и для этого будут все условия.

Овны

Овнов в июне ждет успех — им будут аплодировать, приветствовать. Самое время для групповой работы, новых проектов в команде, за которую вы получите деньги. Об этом говорит карта тройка пентаклей. Она символизирует сделки, куплю-продажу. Возможно, будете оплачивать обучения, так как тройка пентаклей также символизирует мастерство. Могут быть страхи и переживания в этом направлении, но эксперт говорит, что все получится. Карта Умеренность, которая выпадает Овнам, символизирует спокойствие. Все идет своим чередом, не нужно пытаться что-то ускорить. Все случится тогда, когда должно случиться.

Если Овны думают вкладывать куда-то деньги, карты советуют повременить с решением. Может быть, придется обратиться за помощью к вышестоящим. Овны примут какое-то решение, стоит прислушаться к своей интуиции. Возможно, откроются какие-то тайны.

Также до 16 июня, пока идет теневой период ретроградного Меркурия, Овны могут вернуться к прошлым отношениям. Кто-то из прошлых поклонников может вспомнить, написать, предложить возобновить отношения.

Фокус ранее рассказывал про знаки зодиака, которым повезет до конца мая. Среди счастливчиков Стрельцы и Львы.