Невероятная удача. Три знака зодиака, которым повезет до конца мая 2022

Стрельцов, Львов и Овнов в конце месяца ждут успехи в карьере, финансах, новые знакомства и любовь.

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Насыщенный на астрологические события май обещал непростой период представителям многих знаков зодиака. В этом месяце мы прошли два затмения — солнечное и лунное, коридор затмений, по-прежнему ощущаем влияние ретроградного Меркурия, который развернется только 3 июня. Все эти события непросто сказываются на нашем самочувствии, планах, взаимоотношениях с другими людьми. Однако есть несколько счастливых представителей знаков зодиака, кому в конце месяца улыбнется фортуна.

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Стрельцы

После лунного затмения 16 мая, по которому у вас проходила тема изоляции, завершился важный период в жизни, открывающий дорогу чему-то новому. Это могло произойти вследствие какого-то события, которое произошло в период кармического коридора затмений. Вы наверняка получали знаки Вселенной, которые не сразу разгадали. Возможно, вы куда-то планировали уехать, хотели поменять работу — теперь самое время осуществить задуманное.

Украинский астролог Анжела Перл отмечает, что у представителей знака зодиака Стрельцы после лунного затмения открывается тема деловых отношений. Будет новая работа в конце мая, крупная сделка, некий мужчина предложит вам хорошее сотрудничество. Не забывайте, что до 3 июня ретроградный Меркурий, поэтому не спешите принимать решения.

25 мая Марс — планета действий, энергии — входит в ваш пятый дом гороскопа, где соединится с Юпитером, планетой счастья. Вы будете активными в творческой сфере. Усилится желание что-то делать, создавать, творить. Начиная с 25 мая, начнется активный творческий процесс. Может быть, поедите на какое-то шоу, будете готовиться к выставке. Возможно, намечается отпуск. Случится то, что принесет вам радость.

26 мая Венера входит в шестой дом вашего гороскопа, который отвечает за деньги. Это хорошие новости по зарплате, финансам, легко найдете помощников, новых клиентов, будут командировки, возможно, даже служебный роман. А также шестой дом — это дом здоровья. Венера может дать хорошее самочувствие, избавление от вредных привычек, а также возможно у вас появится домашний любимец — щенок или котенок.

Лев

Лунное затмение 16 мая показало вам, насколько у вас крепкий семейный фундамент. После 16 мая вы можете переехать, поменять место жительства, принять решение продать дом, квартиру, дачу. Лунное затмение в вашем гороскопе символизировало разрыв с корнями. Или наоборот вы ждете пополнение в семье — кто-то женится из ваших взрослых детей или вы узнаете о том, что ждете ребенка или кто-то из ваших близких получит новость о долгожданной беременности.

22 мая Солнце меняет знак и входит в ваш 11 дом гороскопа — это дом друзей. Будут приятные встречи, новости от друзей, будете что-то организовывать для людей.

25 мая Марс, который управляет у Львов девятым домом и отвечает за путешествия, обучение, популярность, заставит вас действовать — вы куда-то полетите, начнете учиться, будете много коммуницировать, расширять кругозор, знакомиться с новыми людьми, в том числе иностранцами.

После 25 мая Марс соединится с Юпитером. У Львов наступит период, когда вы будете радоваться жизни. Позволите себе то, что любите. Возможно, поход на концерт, шоу, встречу с любимым человеком, новое хобби.

29 мая Венера войдет в десятый дом гороскопа - это дом карьеры, статуса, достижений, работы, популярности и денег. Получите новый проект, клиентов, будет хорошая новость, связанная с карьерой, а если не работаете, то со статусом. Возможно, получите предложение руки и сердца. Венера в десятом доме дает успех. Вас похвалят, дадут новую ответственную должность, в бизнесе будут удачные сделки.

Новолуние в конце мая будет у Львов в 11 доме. У вас появятся новые планы, мечты.

Овны

Лунное затмение у вас было в восьмом секторе гороскопа, который отвечает за финансы. По словам Анжелы Перл, это означает наследство, деньги в подарок. Кроме того, восьмой дом — это дом исцеления. Возможно, избавитесь от вредных привычек, пойдете на прием к психологу. Также получите новость о беременности, если планируете. Очень удачный период.

22 мая Солнце меняет знак и входит в третий дом гороскопа — это сектор общения, контактов, обучения. Солнце увеличивает энергию. На этот сектор также влияет ретроградный Меркурий. Поэтому с большой вероятностью можно ожидать возвращения контактов из прошлого. Также третий дом — это дом переезда. Возможно, будете планировать поездку, эмиграцию.

25 мая Марс входит в первый дом и соединяется с Венерой и Юпитером. Будет много активности, действий, завоеваний в международном направлении. Получите загранпаспорт, визу, куда-то полетите.

29 мая Венера входит во второй дом денег. Будет хороший доход, а также повышение самооценки. Начнете себе нравится и притягивать деньги.

30 мая — новолуние в третьем доме гороскопа. Будут новости относительно поездки, обучения, техники.