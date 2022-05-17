Неймовірний успіх. Три знаки зодіаку, яким пощастить до кінця травня 2022 року

Стрільців, Левів і Овнів наприкінці місяця чекають успіхи в кар'єрі, фінансах, нові знайомства та кохання.

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Насичений на астрологічні події травень обіцяв непростий період представникам багатьох знаків зодіаку. Цього місяця ми пройшли два затемнення — сонячне та місячне, коридор затемнень, як і раніше, відчуваємо вплив ретроградного Меркурія, який розвернеться лише 3 червня. Всі ці події непросто позначаються на нашому самопочутті, планах, стосунках із іншими людьми. Проте є кілька щасливих представників знаків зодіаку, кому наприкінці місяця усміхнеться удача.

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Стрільці

Після місячного затемнення 16 травня, за яким у вас проходила тема ізоляції, завершився важливий період життя, що відкриває дорогу чомусь новому. Це могло статися внаслідок якоїсь події, яка сталася під час кармічного коридору затемнень. Ви, напевно, отримували знаки Всесвіту, які не відразу розгадали. Можливо, ви кудись планували поїхати, хотіли поміняти роботу — тепер саме час здійснити задумане.

Українська астрологиня Анжела Перл зазначає, що представники знаку зодіаку Стрільця після місячного затемнення відкриваються темою ділових відносин. Буде нова робота наприкінці травня, велика угода, якийсь чоловік запропонує вам гарну співпрацю. Не забувайте, що до 3 червня є ретроградний Меркурій, тому не поспішайте приймати рішення.

25 травня Марс — планета дій, енергії — входить у ваш п'ятий дім гороскопу, де поєднається з Юпітером, планетою щастя. Ви будете активними у творчій сфері. Посилиться бажання щось робити, творити, творити. З 25 травня розпочнеться активний творчий процес. Можливо, поїдете на якесь шоу, готуватиметеся до виставки. Можливо, планується відпустка. Станеться те, що принесе вам радість.

26 травня Венера входить у шостий дім вашого гороскопа, який відповідає за гроші. Це хороші новини щодо зарплати, фінансів, легко знайдете помічників, нових клієнтів, будуть відрядження, можливо, навіть службовий роман. А також шостий дім — це дім здоров'я. Венера може дати гарне самопочуття, порятунок від шкідливих звичок, а також, можливо, у вас з'явиться домашній улюбленець — цуценя або кошеня.

Лев

Місячне затемнення 16 травня показало вам, наскільки у вас міцний сімейний фундамент. Після 16 травня ви можете переїхати, змінити місце проживання, ухвалити рішення продати будинок, квартиру, дачу. Місячне затемнення у вашому гороскопі символізувало розрив із корінням. Або навпаки ви чекаєте на поповнення в сім'ї — хтось одружується з ваших дорослих дітей, або ви дізнаєтеся про те, що чекаєте на дитину, або хтось із ваших близьких отримає новину про довгоочікувану вагітність.

22 травня Сонце змінює знак і входить у ваш 11 дім гороскопа — це дім друзів. Будуть приємні зустрічі, новини від друзів, щось організовуватимете для людей.

25 травня Марс, який керує у Левів дев'ятим домом і відповідає за подорожі, навчання, популярність, змусить вас діяти — ви кудись полетите, почнете вчитись, багато комунікуватимете, розширюватимете кругозір, знайомитеметеся з новими людьми, у тому числі іноземцями.

Після 25 травня Марс поєднається з Юпітером. У Левів настане період, коли вони радітимуть життю. Дозвольте собі те, що любите. Можливо, похід на концерт, шоу, зустріч із коханою людиною, нове хобі.

29 травня Венера увійде в десятий дім гороскопа — це дім кар'єри, статусу, досягнень, роботи, популярності та грошей. Отримаєте новий проєкт, клієнтів, буде хороша новина, пов'язана з кар'єрою, а якщо не працюєте, то зі статусом. Можливо, отримайте пропозицію руки та серця. Венера в десятому домі дає успіх. Вас похвалять, дадуть нову відповідальну посаду, у бізнесі будуть успішні угоди.

Молодий місяць наприкінці травня буде у Левів у 11 домі. У вас з'являться нові плани, мрії.

Овни

Місячне затемнення у вас було у восьмому секторі гороскопу, який відповідає за фінанси. За словами Анжели Перл, це означає спадок, гроші в подарунок. Крім того, восьмий дім — це будинок зцілення. Можливо, позбавитеся шкідливих звичок, підете на прийом до психолога. Також отримаєте новину про вагітність, якщо плануєте. Дуже зручний період.

22 травня Сонце змінює знак і входить у третій дім гороскопа — це сектор спілкування, контактів, навчання. Сонце підвищує енергію. На цей сектор також упливає ретроградний Меркурій. Тому з великою ймовірністю очікується повернення контактів із минулого. Також третій дім — це дім переїзду. Можливо, плануватимете поїздку, еміграцію.

25 травня Марс входить у перший дім і поєднується з Венерою та Юпітером. Буде багато активності, дій, завоювань у міжнародному напрямі. Отримайте закордонний паспорт, візу, кудись полетите.

29 травня Венера входить у другий дім грошей. Буде добрий дохід, а також підвищення самооцінки. Почнете собі подобається та притягувати гроші.

30 травня — молодик у третьому домі гороскопа. Будуть новини щодо поїздки, навчання, техніки.