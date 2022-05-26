Улюбленці долі. Три знаки зодіаку, яким точно пощастить із грошима в червні 2022

Прогноз від відомої астрологині Анжели Перл.

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Українська астрологиня Анжела Перл склала гороскоп на червень для знаків зодіаку за картами Таро. За словами експертки, карти говорять про енергетику, яка переважає в певний період часу, та дають рекомендації. А людина, яка отримує інформацію, сама вирішує, чи їй слід скористатися порадою чи ні. Серед усіх представників знаків зодіаку особливо вдалий фінансовий період у червні випадає Дівам, Терезам і Овнам.

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Діви

Для представників знаку зодіаку Діви в червні Анжела Перл прогнозує фінансове зростання. Якщо у вас є свій бізнес, він принесе прибуток. А якщо ви тільки збираєтеся відкрити нову справу, для цього саме час. Можливо, для досягнення бажаного ви скористаєтеся грошима партнера чи партнерки. Про це говорять карти дев'ятка пентаклів і туз пентаклів. Дев'ятка пентаклів символізує доходи, щось, що ви заслужили, заробили. Це карта прибутку, коли ви можете дозволити собі задоволення. Туз пентаклів говорить про те, що перед Дівами відчиняться широкі двері. Можливо, буде нова робота.

Ще одна карта, яка випадає Дівам і підтверджує фінансове зростання в червні, — це паж пентаклів. Вона також символізує гроші. Діви будуть щось рахувати — можливо, доходи, а також може йтися про оплату навчання або бронювання поїздки кудись.

Астрологиня також додає, що в червні в Дів швидко вирішаться довгоочікувані справи, пов'язані з поїздкою чи отриманням закордонних документів — паспортів, віз, паперів.

Астрологиня радить взяти в червні відпочинок — дозволити собі вихідні, розслабитись, сходити на масаж. Також карти кажуть, що всьому свій час, не потрібно квапити події, отримуйте задоволення від життя, виспіться. Карти кажуть, що в Дів усе вийде, якщо ви стоятимете перед вибором, то зробите правильний вибір.

Терези

Терезів оточуватимуть люди, з якими вони будуть активно співпрацювати. Будь-які рішення залежатимуть від інших людей. Ідеться про фінансову угоду — покупку квартири, машини, переказ грошей. У Терезів випадає туз пентаклів — це нові можливості, які принесуть достаток. Будуть нові пропозиції щодо роботи, бізнесу, новий проєкт. Буде прибуток і нові клієнти. У цьому Терезам допоможуть якийсь чоловік із жінкою, фахівці у своїй справі. Але не оформлюйте нічого до 5 червня, тому що третього червня ретро Меркурій розвертається в пряме положення та гальмуватиме всі процеси, а четвертого червня Сатурн розвертається в ретроградне положення. Краще укладати угоди з 6-7 числа.

Також на Терези чекає переїзд або поява нового члена сім'ї — можливо, ваша дочка познайомить вас зі своїм нареченим або син із нареченою.

Ще одна карта, яка підтверджує, що Терезів очікує прибуток, — карта Імператриця. Вона символізує зростання в бізнесі, особливо тому, який пов'язаний із планетою Венерою, — красою, фешн, дизайном, косметикою. Також можливий прибуток як вагітність. Це карта задоволення. Вам вдасться жити в задоволення, і для цього будуть усі умови.

Овни

На Овнів у червні чекає успіх — їм аплодуватимуть, вітатимуть. Саме час для групової роботи, нових проєктів у команді, за яку ви отримаєте гроші. Про це говорить карта трійка пентаклів. Вона символізує угоди, купівлю-продаж. Можливо, оплачуватимете навчання, оскільки трійка пентаклів також символізує майстерність. Можуть бути страхи та переживання в цьому напрямку, але експертка каже, що все вийде. Карта Помірність, що випадає Овнам, символізує спокій. Усе йде своїм шляхом, не потрібно намагатися щось прискорити. Все станеться тоді, коли має статися.

Якщо Овни думають вкладати кудись гроші, карти радять почекати з рішенням. Можливо, доведеться звернутися за допомогою до керывництва. Овни ухвалять якесь рішення, варто прислухатися до своєї інтуїції. Можливо, відкриються якісь таємниці.

Також до 16 червня, поки триває тіньовий період ретроградного Меркурія, Овни можуть повернутися до минулих стосункыв. Хтось із минулих шанувальників може згадати, написати, запропонувати відновити стосунки.

Фокус раніше розповідав про знаки зодіаку, яким пощастить до кінця травня. Серед щасливчиків Стрільці та Леви.