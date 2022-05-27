Тренды маникюра: топ-5 вариантов прозрачного французского маникюра

Такой маникюр смотрится очень свежо и необычно.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Французский маникюр является непреходящей классикой в ногтевом дизайне, и единственное, что меняется, – оформление "улыбки". Фокус нашел новый тренд френча – прозрачный.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Прозрачный французский маникюр отличается лаконичным оформлением. Бесцветная зона "улыбки" придает дизайну ногтей совершенно новое прочтение. Ее можно выделить с помощью тонких линий, покрыв весь ноготь розовой (или любой пастельной базой), или же сделать кромку ногтей полностью прозрачной, доведя базовое покрытие только до границы подушечек пальца.

Фото: Соцсети

[ + – ] Полупрозрачный френч – новая классика Фото: Соцсети

Такой вариант станет прекрасным выбором для обладательниц любой длины и формы ногтей. Именно благодаря своей универсальности прозрачный френч с бесцветной зоной улыбки является лидером этой категории.

Для тех, кто любит эксперименты, хорошим вариантом станет прозрачный френч с блестками. Он будет идеальным для торжественного мероприятия, где нужно выглядеть нарядно и незабываемо.4

[ + – ] Прозрачный френч с блестками – идея для праздничного маникюра Фото: Соцсети

Маникюр с инкрустацией стразами – лучшее решение для тех модниц, кто любит "дорого-богато". Однако в отличие от обычного маникюра, украшенного камушками, на прозрачном френче такой вариант отделки ногтей не выглядит перегруженным, если выбирать мелкие элементы.

Фото: Соцсети

Полупрозрачная зона "улыбки" – еще один из вариантов этого френча. Такую технику можно украсить стразами, геометрией или другими интересными вариациями декора, а также узорами.

[ + – ] Полупрозрачны френч с блестками и стразами Фото: Соцсети

И напоследок – прозрачный френч с росписью. Такой дизайн станет настоящим эксклюзивом, ведь нарисовать на ногтях можно практически любую задумку клиента, и подойдет для тех женщин, которые любят проявлять индивидуальность.

[ + – ] Прозрачный френч с росписью Фото: Соцсети

Напомним, в какие дни в июне лучше всего стричься и делать маникюр.