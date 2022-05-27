Тренды маникюра: топ-5 вариантов прозрачного французского маникюра
Такой маникюр смотрится очень свежо и необычно.
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Французский маникюр является непреходящей классикой в ногтевом дизайне, и единственное, что меняется, – оформление "улыбки". Фокус нашел новый тренд френча – прозрачный.
Прозрачный французский маникюр отличается лаконичным оформлением. Бесцветная зона "улыбки" придает дизайну ногтей совершенно новое прочтение. Ее можно выделить с помощью тонких линий, покрыв весь ноготь розовой (или любой пастельной базой), или же сделать кромку ногтей полностью прозрачной, доведя базовое покрытие только до границы подушечек пальца.
Такой вариант станет прекрасным выбором для обладательниц любой длины и формы ногтей. Именно благодаря своей универсальности прозрачный френч с бесцветной зоной улыбки является лидером этой категории.
Для тех, кто любит эксперименты, хорошим вариантом станет прозрачный френч с блестками. Он будет идеальным для торжественного мероприятия, где нужно выглядеть нарядно и незабываемо.4
Маникюр с инкрустацией стразами – лучшее решение для тех модниц, кто любит "дорого-богато". Однако в отличие от обычного маникюра, украшенного камушками, на прозрачном френче такой вариант отделки ногтей не выглядит перегруженным, если выбирать мелкие элементы.
Полупрозрачная зона "улыбки" – еще один из вариантов этого френча. Такую технику можно украсить стразами, геометрией или другими интересными вариациями декора, а также узорами.
И напоследок – прозрачный френч с росписью. Такой дизайн станет настоящим эксклюзивом, ведь нарисовать на ногтях можно практически любую задумку клиента, и подойдет для тех женщин, которые любят проявлять индивидуальность.
Напомним, в какие дни в июне лучше всего стричься и делать маникюр.