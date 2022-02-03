Тренди манікюру 2022. Чорний френч на зміну класиці

Цей новий тренд у класичному манікюрі завойовує соцмережі

Французький манікюр — класичний тренд, який то виходить з моди і виявляється незаслужено забутим, то повертається з помпою.

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Але у 2022 році французький манікюр, що поєднує у собі білі кінчики та нюдове покриття — це надто банально. І зараз майстри манікюру пропонують величезну кількість варіацій на тему. Серед яких — чорний френч.

Мало того, що чорний френч підходить усім і під будь-який стиль, тому не варто його вважати чимось зайво екстравагантним, але його головний плюс у тому, що він чудово виглядає на нігтях будь-якої форми та довжини.

Фокус зібрав найкращі тренди чорного французького манікюру.

Класичний чорний френч

Саме такий манікюр майстер Юкі Наторі вибрав для модного показу LaQuan Smith сезону Весна/Літо 2022. І поєднував гострі нігті "стилети" з фатальним чорним френчем.

[ + – ] Чорний френч з блискітками — тренд сезону 2022

Але не варто змінювати свої уподобання — якщо ваш вибір — це короткі ноги квадратної форми. Просто спробуйте новий варіант дизайну. І додайте блискіток. У 2022 році вони мають бути скрізь.

Чорні хвилі

Варіації на тему французького манікюру з хвилями — чудовий спосіб відійти від класики, але залишити у строю мінімалізм та елегантність.

[ + – ] Чорні хвилі

У цьому дизайні манікюру ніготь окреслюють по краях.

Чорні завитки та класика

Ще один спосіб урізноманітнити класичний френч, доповнивши його чорними акцентними смугами.

[ + – ] Класичний френч із чорними акцентами

Чарівно та нестандартно.

Нейл-арт

Чорні кінчики нігтів — це хороший спосіб спробувати щось нове.

[ + – ] Нейл-арт

Але прикрасити нігті чорно-білим нейл-артом — це для тих, хто давно хотів спробувати малюнки на нігтях, але його бентежив підбір кольорової палітри. Чорно-білий нейл-арт — це класика.

Лунковий манікюр

Старий тренд, який ніколи не вийде із моди. Він виглядає оригінально і благородно, і зазвичай виконується у червоному кольорі — нагадаємо, у цьому дизайні акцент робиться на лунці нігтя.

[ + – ] Чорний лунковий манікюр

Так уже довгі роки фарбує нігті зірка бурлеску та ікона стилю Діта фон Тіз. А чорний лунковий манікюр — новий погляд на класику.

Чорний-кольоровий френч

Є причина, чому у вашій шафі багато чорного одягу: він універсальний і до всього підходить.

[ + – ] Кольоровий та чорний френч

Те саме стосується і чорного лаку для нігтів. Вибираючи чорний френч як новий дизайн, варто пам'ятати, що він ідеально поєднується з будь-яким іншим кольором. Чудова ідея урізноманітнити чорний френч.

Френч-негатив

Ідея, яка виникає відразу, як тільки ви хочете спробувати чорний френч. Що якщо перевернути дизайн з ніг на голову і спробувати чорний як основний колір, а кінчики нафарбувати білим. Або залишити їх вишукано-прозорими, якщо нігті накладні.

[ + – ] Френч-негатив

Але можна використовувати і так модні цього сезону блискітки, або глітер. Це додасть манікюру справжнього сяйва — що у трендах 2022 року. Дизайнери та стилісти в один голос заявляють — цього року ви повинні блищати.