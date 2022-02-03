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Тренди манікюру 2022. Чорний френч на зміну класиці

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Фото: Getty Images | Чорний френч — тренд зими 2022

Цей новий тренд у класичному манікюрі завойовує соцмережі

Французький манікюр — класичний тренд, який то виходить з моди і виявляється незаслужено забутим, то повертається з помпою.

Але у 2022 році французький манікюр, що поєднує у собі білі кінчики та нюдове покриття — це надто банально. І зараз майстри манікюру пропонують величезну кількість варіацій на тему. Серед яких — чорний френч.

Мало того, що чорний френч підходить усім і під будь-який стиль, тому не варто його вважати чимось зайво екстравагантним, але його головний плюс у тому, що він чудово виглядає на нігтях будь-якої форми та довжини.

Фокус зібрав найкращі тренди чорного французького манікюру.

Класичний чорний френч

Саме такий манікюр майстер Юкі Наторі вибрав для модного показу LaQuan Smith сезону Весна/Літо 2022. І поєднував гострі нігті "стилети" з фатальним чорним френчем.

Чорний френч з блискітками — тренд сезону 2022

Але не варто змінювати свої уподобання — якщо ваш вибір — це короткі ноги квадратної форми. Просто спробуйте новий варіант дизайну. І додайте блискіток. У 2022 році вони мають бути скрізь.

Чорні хвилі

Варіації на тему французького манікюру з хвилями — чудовий спосіб відійти від класики, але залишити у строю мінімалізм та елегантність.

Чорні хвилі

У цьому дизайні манікюру ніготь окреслюють по краях.

Чорні завитки та класика

Ще один спосіб урізноманітнити класичний френч, доповнивши його чорними акцентними смугами.

Класичний френч із чорними акцентами

Чарівно та нестандартно.

Нейл-арт

Чорні кінчики нігтів — це хороший спосіб спробувати щось нове.

Нейл-арт

Але прикрасити нігті чорно-білим нейл-артом — це для тих, хто давно хотів спробувати малюнки на нігтях, але його бентежив підбір кольорової палітри. Чорно-білий нейл-арт — це класика.

Лунковий манікюр

Старий тренд, який ніколи не вийде із моди. Він виглядає оригінально і благородно, і зазвичай виконується у червоному кольорі — нагадаємо, у цьому дизайні акцент робиться на лунці нігтя.

Чорний лунковий манікюр

Так уже довгі роки фарбує нігті зірка бурлеску та ікона стилю Діта фон Тіз. А чорний лунковий манікюр — новий погляд на класику.

Чорний-кольоровий френч

Є причина, чому у вашій шафі багато чорного одягу: він універсальний і до всього підходить.

Кольоровий та чорний френч

Те саме стосується і чорного лаку для нігтів. Вибираючи чорний френч як новий дизайн, варто пам'ятати, що він ідеально поєднується з будь-яким іншим кольором. Чудова ідея урізноманітнити чорний френч.

Френч-негатив

Ідея, яка виникає відразу, як тільки ви хочете спробувати чорний френч. Що якщо перевернути дизайн з ніг на голову і спробувати чорний як основний колір, а кінчики нафарбувати білим. Або залишити їх вишукано-прозорими, якщо нігті накладні.

Френч-негатив

Але можна використовувати і так модні цього сезону блискітки, або глітер. Це додасть манікюру справжнього сяйва — що у трендах 2022 року. Дизайнери та стилісти в один голос заявляють — цього року ви повинні блищати.