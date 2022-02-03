Тренды маникюра 2022. Черный френч на смену классике
Этот новый тренд в классическом маникюре завоевывает соцсети
Французский маникюр — классический тренд, который то выходит из моды и то оказывается незаслуженно забыт, то возвращается с помпой.
Но в 2022 году французский маникюр, сочетающий в себе белые кончики и нюдовое покрытие – это слишком банально. И сейчас матера маникюра предлагают огромное количество вариаций на тему. Среди которых – черный френч.
Мало того, что черный френч подходит всем, и под любой стиль, так что не стоит его считать чем-то излишне экстравагантным, но его главный плюс в том, что он отлично смотрится на ногтях любой формы и длины.
Фокус собрал лучшие тренды черного французского маникюра.
Классический черный френч
Именно такой маникюр мастер Юки Натори выбрал для модного показа LaQuan Smith сезона Весна/Лето 2022. И сочетал острые ногти "стилеты" с роковым черным френчем.
Но не стоит менять свои предпочтения – если ваш выбор – это короткие ноги квадратной формы. Просто попробуйте новый вариант дизайна. И добавьте блесток. В 2022 году они должны быть везде.
Черные волны
Вариации на тему французского маникюра с волнами – отличный способ отойти от классики, но оставить в строю минимализм и элегантность.
При этом дизайне маникюра ноготь очерчивают по краям.
Черные завитки и классика
Еще один способ разнообразить классический френч, дополнив его черными акцентными полосами.
Очаровательно и нестандартно.
Нейл-арт
Черные кончики ногтей – это хороший способ попробовать что-то новое.
Но украсить ногти черно-белым нейл-артом – это для тех, кто давно хотел попробовать рисунки на ногтях, но его смущал подбор цветовой палитры. Черно-белый нейл арт – это классика.
Лунный маникюр
Старый тренд, который никогда не выйдет из моды. Он смотрится оригинально и благородно, и обычно исполняется в красном цвете — напомним, в этом дизайне акцент делается на лунке ногтя.
Так уже долгие годы красит ногти звезда бурлеска и икона стиля Дита фон Тиз. А черный лунный маникюр – это новый взгляд на классику.
Черный-цветной френч
Есть причина, по которой в вашем шкафу много черной одежды: она универсальна и ко всему подходит.
То же касается и черного лака для ногтей. Выбирая черный френч в качестве нового дизайна, стоит помнить, что он идеально сочетается с любым другим цветом. Отличная идея разнообразить черный френч.
Френч-негатив
Идея, которая вознкиает сразу, как только вы хотите попробовать черный френч. Что если перевернуть дизайн с ног на голову и попробовать черный в качестве основного цвета, а кончики накрасить белым. Или же оставить их изысканно-прозрачными, если ногти накладные.
Но можно использовать и так модные в этом сезоне блестки, или глиттер. Это придаст маникюру настоящее сияние — что в трендах 2022 года. Дизайнеры и стилисты в один голос заявляют — в этом году вы должны блистать.