Тренды маникюра 2022. Черный френч на смену классике

Этот новый тренд в классическом маникюре завоевывает соцсети

Французский маникюр — классический тренд, который то выходит из моды и то оказывается незаслуженно забыт, то возвращается с помпой.

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Но в 2022 году французский маникюр, сочетающий в себе белые кончики и нюдовое покрытие – это слишком банально. И сейчас матера маникюра предлагают огромное количество вариаций на тему. Среди которых – черный френч.

Мало того, что черный френч подходит всем, и под любой стиль, так что не стоит его считать чем-то излишне экстравагантным, но его главный плюс в том, что он отлично смотрится на ногтях любой формы и длины.

Фокус собрал лучшие тренды черного французского маникюра.

Классический черный френч

Именно такой маникюр мастер Юки Натори выбрал для модного показа LaQuan Smith сезона Весна/Лето 2022. И сочетал острые ногти "стилеты" с роковым черным френчем.

[ + – ] Черный френч с блестками - тренд сезона 2022

Но не стоит менять свои предпочтения – если ваш выбор – это короткие ноги квадратной формы. Просто попробуйте новый вариант дизайна. И добавьте блесток. В 2022 году они должны быть везде.

Черные волны

Вариации на тему французского маникюра с волнами – отличный способ отойти от классики, но оставить в строю минимализм и элегантность.

[ + – ] Черные волны

При этом дизайне маникюра ноготь очерчивают по краям.

Черные завитки и классика

Еще один способ разнообразить классический френч, дополнив его черными акцентными полосами.

[ + – ] Классический френч с черными акцентами

Очаровательно и нестандартно.

Нейл-арт

Черные кончики ногтей – это хороший способ попробовать что-то новое.

[ + – ] Нейл-арт

Но украсить ногти черно-белым нейл-артом – это для тех, кто давно хотел попробовать рисунки на ногтях, но его смущал подбор цветовой палитры. Черно-белый нейл арт – это классика.

Лунный маникюр

Старый тренд, который никогда не выйдет из моды. Он смотрится оригинально и благородно, и обычно исполняется в красном цвете — напомним, в этом дизайне акцент делается на лунке ногтя.

[ + – ] Черный лунный маникюр

Так уже долгие годы красит ногти звезда бурлеска и икона стиля Дита фон Тиз. А черный лунный маникюр – это новый взгляд на классику.

Черный-цветной френч

Есть причина, по которой в вашем шкафу много черной одежды: она универсальна и ко всему подходит.

[ + – ] Цветной и черный френч

То же касается и черного лака для ногтей. Выбирая черный френч в качестве нового дизайна, стоит помнить, что он идеально сочетается с любым другим цветом. Отличная идея разнообразить черный френч.

Френч-негатив

Идея, которая вознкиает сразу, как только вы хотите попробовать черный френч. Что если перевернуть дизайн с ног на голову и попробовать черный в качестве основного цвета, а кончики накрасить белым. Или же оставить их изысканно-прозрачными, если ногти накладные.

[ + – ] Френч-негатив

Но можно использовать и так модные в этом сезоне блестки, или глиттер. Это придаст маникюру настоящее сияние — что в трендах 2022 года. Дизайнеры и стилисты в один голос заявляют — в этом году вы должны блистать.