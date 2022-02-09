Тренди манікюру лютого 2022. Дизайн нігтів кольоровий френч та металік

Французький манікюр, або френч, вже давно став одним із найпопулярніших дизайнів у нейл арті, але в лютому вималювалися три основні тенденції

Французький манікюр з'явився так давно і став настільки популярним, що вже ніхто й не згадає, хто саме першим придумав імітувати звичайні доглянуті нігті, давши тим самим простір фантазії.

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Стилісти мають дві версії походження французького манікюру. Одна, власне, французька. Нібито френч вигадали дизайнери, щоб нігті моделей на Тижні моди завжди гармоніювали з будь-яким одягом. Оскільки макіяж, зачіску і навіть колір волосся змінити куди простіше і швидше, ніж пе Джеффа Пінка рефарбувати нігті.

Друга версія говорить, що френч вигадали в Голлівуді, спеціально для акторок, які паралельно знімалися в кількох фільмах.

Френч мав гарний вигляд з улюбленими костюмами та підходив до будь-якої епохи. І на підтвердження цієї версії, історики краси згадують американця Джеффа Пінка, який заснував та очолив відому компанію, що займається випуском лаків для нігтів – Orly.

Френч Пінк вигадав на прохання друга-режисера і назвав його Natural Look (буквально — "природний вигляд").

Але коли новий дизайн перекочував на подіуми, Джеф вирішив, що назву варто поміняти на елегантнішу, і назвав French manicure або французький манікюр.

Яка версія є правдивою і хто все-таки з'явився раніше: Голлівуд чи Париж – невідомо. Головне, що французький манікюр завжди в трендах і залишати їх не збирається.

Раніше френч вибирали ті, хто не любить яскраві кольори, традиційно йому віддавали перевагу наречені для весілля, але зараз стилісти пропонують стільки різних варіацій такого манікюру, що його варто спробувати навіть тим, хто вважав, що френч не для них.

У лютому 2022 року вимальовувалися три тренди французького манікюру, і не без допомоги зірок.

Френч металік

Металік популяризувала Меган Фокс, показавши, як ідеально він поєднується з її каблучкою для заручин, так що сріблястий і золотистий французький манікюр тепер ведуть нерівну боротьбу: в обох варіантів вистачає шанувальниць.

Причому такий дизайн не передбачає лише щільне покриття, блискітки, стрази, шиммер, головне, щоб кінчик нігтя сяяв металічним блиском.

Кольоровий французький манікюр

Одна з варіацій на тему френча, яка з'явилася незабаром після того, як у моду увійшов сам френч. Нафарбувати кінчик нігтя різнобарвним лаком для нюдового покриття — це багатьом здалося прекрасною ідеєю.

А якщо довжина нігтя дозволяє — то можна розмалювати його відразу кількома кольорами: у вигляді м'яких хвиль, геометричних форм або навіть логотипів брендів.

Малюнки

Новий тренд, який за всієї своєї популярності не часто побачиш в основному через складність виконання.

Адже кожен ніготь прикрашають найтоншим малюнком: квітами, написами або навіть зображеннями улюблених героїв. Нехай усі дрібні деталі не відразу впадають у вічі, але свою володарку такий манікюр точно порадує – ще б пак, адже на її нігтях цілий витвір мистецтва.