Тренды маникюра февраля 2022. Дизайн ногтей цветной френч и металлик

Французский маникюр, или френч, уже давно стал одним из самых популярных дизайнов в нейл арте, но в феврале наметились три ключевых тенденции

Французский маникюр появился так давно и стал настолько популярен, что уже никто и не вспомнит, кто именно первым придумал имитировать обычные ухоженные ногти, дав тем самым простор для фантазии.

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У стилистов есть две версии происхождения французского маникюра. Одна, собственно, французская. Якобы френч придумали дизайнеры, чтобы ногти моделей на Неделе моды всегда гармонировали с любой одеждой. Так как макияж, прическу и даже цвет волос сменить куда проще и быстрее, нежели перекрасить ногти.

Вторая версия гласит, что френч придумали в Голливуде, специально для актрис, которые параллельно участвовали в съемках нескольких фильмов.

Френч хорошо смотрелся с любимыми костюмами и подходил к любой эпохе. И в подтверждение этой версии, историки красоты упоминают американца Джеффа Пинка, который основал и возглавил известную компанию, занимающуюся выпуском лаков для ногтей – Orly.

Френч Пинк придумал по просьбе друга-режиссера и назвал его Natural Look (буквально – "естественный вид").

Но когда новый дизайн перекочевал на подиумы, Джеф решил, что название стоит поменять на более элегантное, и назвал его French manicure или французский маникюр.

Какая версия является верной и кто все появился раньше: Голливуд, или Париж – неизвестно. Главное, что французский маникюр всегда в трендах и покидать их не собирается.

Ранее френч выбирали те, кто не любит яркие цвета, традиционно его предпочитали невесты для свадьбы, но сейчас стилисты предлагают столько разных вариаций подобного маникюра, что его точно стоит попробовать даже тем, кто считал, что френч не для них.

В феврале 2022 наметились три тренда французского маникюра, и не без помощи звезд.

Френч металлик

Металлик популяризировала Меган Фокс, показав, как идеально он сочетается с ее кольцом для помолвки, так что серебристый и золотистый французский маникюр теперь ведут неравную борьбу: у обоих вариантов хватает поклонниц.

Причем подобный дизайн не предполагает только плотное покрытие, блестки, стразы, шиммер, главное, чтобы кончик ногтя сиял металлическим блеском.

Цветной французский маникюр

Одна из вариаций на тему френча, которая появилась вскоре после того, как в моду вошел сам френч. Накрасить кончик ногтя разноцветным лаком при нюдовом покрытии – это многим показалось отличной идеей.

А если длина ногтя позволяет – то можно разрисовать ноготь сразу несколькими цветами: в виде мягких волн, геометрических форм, или даже логотипов брендов.

Рисунки

Новый тренд, который при всей своей популярности нечасто увидишь, главным образом из-за сложности исполнения.

Ведь каждый ноготь украшается тончайшим рисунком: цветами, надписями, или даже изображениями любимых героев. Пусть все мелкие детали не сразу бросаются в глаза, но свою обладательницу такой маникюр точно порадует – еще бы, ведь на ее ногтях целое произведение искусства.