Мастер маникюра Дженнифер Лопес и Селены Гомес показал радужный френч

Такой маникюр станет отличным дополнением к летнему образу.

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Знаменитый мастер ногтевого дизайна Том Бачик, который делает маникюр таким знаменитостям как Дженнифер Лопес, Ариана Гранде, Селена Гомес и многим другим, задает тренды на ближайшие месяцы. Не успела Дженнифер Лопес похвастаться нюдовым маникюром с золотыми наклейками, как Бачик уже представил новый дизайн, который определенно оценят те, кто любит смелые решения.

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На своей странице в Instagram американец поделился снимком французского маникюра, база которого практически полностью повторяет цвет ногтя и почти незаметна, а вот кромка каждого ногтя имеет другой цвет. Для маникюра он выбрал по-летнему яркие цвета – сиреневый, розовый, фиолетовый, желто-салатовый и голубой.

Судя по хештегу в подписи к снимку, маникюр мастер сделал немецкой супермодели, актрисе и ведущей Хайди Клум. Та, в свою очередь, продемонстрировала обновленные ноготки в сторис Instagram.

Французский маникюр не теряет свою актуальность уже много сезонов подряд. Напротив, с каждым годом он становится все разнообразнее и интереснее. Одна из последних новинок – прозрачный френч, который дает мастерам ногтевого дизайна большое поле для творчества.

Интересным вариантом является черный френч, а также цветной, который придает старой доброй классике совершенно новое прочтение.