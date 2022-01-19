Тренды зимы 2022. Лучшие идеи для французского маникюра

Стилисты считают, что френч – это самый актуальный маникюр на эту зиму, тем более, что он уже давно перестал быть скучным

Когда-то французский маникюр, или же просто френч, был идеальным вариантом для деловых женщин – он просто имитировал ухоженные ногти. Но с той поры многое изменилось, и минималистичный френч, который большинство модниц сочло бы скучным, обрел новую жизнь.

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Сейчас стилисты рекомендуют проявить фантазию и если уже решиться на французский маникюр, то выбрать один из ярких вариантов, который точно привлечет внимание. Тем более, что именно френч все чаще выбирают селебрити для модных выходов и важных событий. Вспомним Меган Фокс, чья помолвка состоялась недавно.

[ + – ] Маникюр Меган Фокс на помолвке Фото: Скриншот

Актриса продемонстрировала идеальное обручальное кольцо и потрясающий маникюр, который уже стал трендом сезона. Металлический френч и другие вариации на тему классики – в подборке Фокуса.

Металлический френч

Он отлично украсил важный день Меган Фокс и подойдет любой, которая захочет произвести впечатление. Он минималистичный и футуристичный – а мастера маникюра предлагают великое множество вариаций на тему.

Такой маникюр украсит любой вечерний выход и подойдет на каждый день. Тем более, что золотой, или серебристый маникюр всегда выглядит оригинально на фоне стандартных цветов.

Французский маникюр с цветными акцентами

Такой маникюр – находка мастеров в 2022 году. Они решили, что не стоит ограничиваться только двумя цветами, а добавить цвета. Создают подобный маникюр, используя два контрастных оттенка – одним красят кончики ногтей, другим – ноготь у основания. Цвета могут быть какими угодно – лишь бы они вас радовали.

Также есть вариации, когда французский маникюр разбавляют цветными акцентами у кромки ногтя. Иногда подобный способ окраски называют двойным френчем.

Цветной френч

Вариация на тему классического французского маникюра, но только с использованием цвета. Полоска на конце ногтя красится так, как вам угодно – приемлем любой цвет, что вам приглянулся, или же все цвета радуги.

Отлично смотрится и металлический цветной френч. Пожалуй, самый популярный вид французского маникюра, который пришел к нам из лета 2021 года. Теперь, похоже, он уже стал классикой и будет моден долгие годы.

Разноцветный френч, или френч негатив

Способ окраски ногтя, когда используются все приемы, что и во время классического французского маникюра, но только используются два цвета. Или в тон, или контрастные, но в любом случае эффект получается потрясающим.

Особенно популярны вариации с черным цветом, когда цветные акценты кажутся наиболее контрастными.

Лунный френч

Это самый "древний" способ нанесения лака на ногти в подборке. Точнее, именно таки красили дамы ногти на заре зарождения маникюра. Они оставляли лунку ногтя незакрашенной, чтобы дольше щеголять безупречными руками.

С той поры лунный маникюр претерпел некоторые изменения , но до сих пор остается одним из самых эффектных. К слову, именно классическому лунному маникюру уже много лет не изменяет Дита фон Тиз.