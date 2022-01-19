UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Тренды зимы 2022. Лучшие идеи для французского маникюра

2068
меган фокс, френч, маникюр, французский маникюр, модный маникюр, тренд сезона, маникюр 2022
Фото: Getty Images

Стилисты считают, что френч – это самый актуальный маникюр на эту зиму, тем более, что он уже давно перестал быть скучным

Когда-то французский маникюр, или же просто френч, был идеальным вариантом для деловых женщин – он просто имитировал ухоженные ногти. Но с той поры многое изменилось, и минималистичный френч, который большинство модниц сочло бы скучным, обрел новую жизнь.

Сейчас стилисты рекомендуют проявить фантазию и если уже решиться на французский маникюр, то выбрать один из ярких вариантов, который точно привлечет внимание. Тем более, что именно френч все чаще выбирают селебрити для модных выходов и важных событий. Вспомним Меган Фокс, чья помолвка состоялась недавно.

металлический френч, маникюр, меган фокс, модный маникюр
Маникюр Меган Фокс на помолвке
Фото: Скриншот

Актриса продемонстрировала идеальное обручальное кольцо и потрясающий маникюр, который уже стал трендом сезона. Металлический френч и другие вариации на тему классики – в подборке Фокуса.

Металлический френч

Он отлично украсил важный день Меган Фокс и подойдет любой, которая захочет произвести впечатление. Он минималистичный и футуристичный – а мастера маникюра предлагают великое множество вариаций на тему.

металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022
металлический френч, маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022

Такой маникюр украсит любой вечерний выход и подойдет на каждый день. Тем более, что золотой, или серебристый маникюр всегда выглядит оригинально на фоне стандартных цветов.

Французский маникюр с цветными акцентами

Такой маникюр – находка мастеров в 2022 году. Они решили, что не стоит ограничиваться только двумя цветами, а добавить цвета. Создают подобный маникюр, используя два контрастных оттенка – одним красят кончики ногтей, другим – ноготь у основания. Цвета могут быть какими угодно – лишь бы они вас радовали.

маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч
маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч
маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч
маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч
маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч
маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч
маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч
маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч
маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч
маникюр, модный маникюр, тренд сезона, модный маникюр 2022, цветной френч

Также есть вариации, когда французский маникюр разбавляют цветными акцентами у кромки ногтя. Иногда подобный способ окраски называют двойным френчем.

Цветной френч

Вариация на тему классического французского маникюра, но только с использованием цвета. Полоска на конце ногтя красится так, как вам угодно – приемлем любой цвет, что вам приглянулся, или же все цвета радуги.

цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022

Отлично смотрится и металлический цветной френч. Пожалуй, самый популярный вид французского маникюра, который пришел к нам из лета 2021 года. Теперь, похоже, он уже стал классикой и будет моден долгие годы.

Разноцветный френч, или френч негатив

Способ окраски ногтя, когда используются все приемы, что и во время классического французского маникюра, но только используются два цвета. Или в тон, или контрастные, но в любом случае эффект получается потрясающим.

цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, французский маникюр, модный маникюр, маникюр 2022

Особенно популярны вариации с черным цветом, когда цветные акценты кажутся наиболее контрастными.

Лунный френч

Это самый "древний" способ нанесения лака на ногти в подборке. Точнее, именно таки красили дамы ногти на заре зарождения маникюра. Они оставляли лунку ногтя незакрашенной, чтобы дольше щеголять безупречными руками.

цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022
цветной френч, лунный маникюр, френч, модный маникюр, маникюр 2022

С той поры лунный маникюр претерпел некоторые изменения , но до сих пор остается одним из самых эффектных. К слову, именно классическому лунному маникюру уже много лет не изменяет Дита фон Тиз.