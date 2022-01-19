Тренди зими 2022. Найкращі ідеї для французького манікюру

Стилісти вважають, що френч – це найактуальніший манікюр на цю зиму, тим більше, що він уже давно перестав бути нудним.

Колись французький манікюр, або просто френч, був ідеальним варіантом для ділових жінок — він просто імітував доглянуті нігті. Але з того часу багато чого змінилося, і мінімалістичний френч, який більшість модниць вважала б нудним, знайшов нове життя.

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Нині стилісти рекомендують проявити фантазію і якщо вже зважитися на французький манікюр, то вибрати один із яскравих варіантів, який точно приверне увагу. Тим більше, що саме френч все частіше вибирають селебріті для модних виходів та важливих подій. Згадаймо Меган Фокс, чиї заручини відбулися нещодавно.

[ + – ] Манікюр Меган Фокс на заручинах Фото: Скриншот

Акторка продемонструвала ідеальну обручку і приголомшливий манікюр, який вже став трендом сезону. Металевий френч та інші варіації на тему класики – у добірці Фокуса.

Металевий френч

Він чудово прикрасив важливий день Меган Фокс і підійде будь-кому, хто захоче справити враження. Він мінімалістичний і футуристичний – а майстри манікюру пропонують безліч варіацій на цю тему.

Такий манікюр прикрасить будь-який вечірній вихід та підійде на кожен день. Тим більше, що золотий або сріблястий манікюр завжди виглядає оригінально на тлі стандартних кольорів.

Французький манікюр з кольоровими акцентами

Такий манікюр – знахідка майстрів у 2022 році. Вони вирішили, що не варто обмежуватися лише двома кольорами, а додати й інші кольори. Створюють подібний манікюр, використовуючи два контрастні відтінки – одним фарбують кінчики нігтів, іншим – ніготь біля основи. Кольори можуть бути будь-якими – аби вони вас радували.

Також є варіації, коли французький манікюр розбавляють кольоровими акцентами біля кромки нігтя. Іноді подібний спосіб фарбування називають подвійним френчем.

Кольоровий френч

Варіація на тему класичного французького манікюру, але з використанням кольору. Смужка на кінці нігтя фарбується так, як вам завгодно — прийнятний будь-який колір, що вам сподобався, або всі кольори веселки.

Чудово виглядає і металевий кольоровий френч. Мабуть, найпопулярніший вид французького манікюру, який прийшов до нас з літа 2021 року. Тепер, схоже, він уже став класикою і буде модним довгі роки.

Різнокольоровий френч, або френч-негатив

Спосіб забарвлення нігтя, коли використовуються всі прийоми, що і під час класичного французького манікюру, але використовуються два кольори. Або в тон, або контрастні, але в будь-якому випадку ефект виходить приголомшливим.

Особливо популярні варіації із чорним кольором, коли кольорові акценти здаються найбільш контрастними.

Місячний френч

Це найстародавніший спосіб нанесення лаку на нігті в добірці. Точніше, саме так фарбували жінки нігті на зорі зародження манікюру. Вони залишали лунку нігтя незафарбованою, щоб довше хизуватися бездоганними руками.

З того часу місячний манікюр зазнав деяких змін, але досі залишається одним із найефективніших. До речі, саме класичному місячному манікюру вже багато років не зраджує Діта фон Тіз.