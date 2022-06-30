Том Бачик представил идеальный нейтральный маникюр для лета 2022

Неприметный с виду, такой маникюр подходит под любой образ и всегда выглядит актуально.

Мастер маникюра Том Бачик, имеющий свои салоны в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и обслуживающий самых известных представительниц шоу-бизнеса, продолжает делиться с подписчиками в соцсети своими новыми работами. Одна из последних работ мастера – нюдовый маникюр, который он сделал для своей знаменитой клиентки Дженнифер Лопес.

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На миндалевидных ногтях Джей Ло – лак нейтрального цвета, приближенный к ее натуральному цвету ногтей. Такой минимализм смотрится более чем эффектно, а также отлично сочетается с тоном помады певицы. Не осталось вне внимания и помолвочное кольцо певицы с редким зеленым бриллиантом, подаренным ей Беном Аффлеком.

Отметим, что в последнее время натуральный цвет ногтей либо же покрытие, максимально приближенное к природному цвету ногтевой пластины становится все полпулярнее, и тренд тут задают мировые знаменитости. Например, герцогиня Кембриджская и другие члены британской королевской семьи практически никогда не появляются на публике с ярким маникюром. Максимум, что позволяют себе королева Елизавета II, Кейт и другие представительниці монаршего семейства, – нюдовое покрытие. Чаще всего же они вообще игнорируют лак. отдавая предпочтение ухоженным ногтям, демонстрируя их здоровый виид.

Возвращаясь к Бачику, добавим, что он, помимо одноотонного маникюра, любит побаловать своих клиенток оригинальным френчем с объемными элементами, разноцветным покрытием и добавить ногтям блеска.

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