Пять идей яркого летнего маникюра для коротких ногтей

При выборе нейл-арта для коротких ногтей стоит учитывать, что не все варианты дизайна, которые подходят для длинных ногтей, будут смотреться также эффектно, как на коротких.

Маникюр на коротких ногтях будет смотреться роскошно, если правильно подобрать дизайн. Отлично подойдут как яркие цвета, так и нежные нюдовые оттенки, которые можно дополнить яркими минималистичными рисунками. Также рекомендуем присмотреться к френчу. Такой дизайн подходит для любой длины ногтей. К тому же в последнее время в трендах всевозможные вариации классики: перевернутый французский маникюр, разноцветный и даже "голый".

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Сочный цвет

На коротких ногтях отлично смотрятся яркие цвета, которые не требуют дополнительного дизайна. Красный, желтый, зеленый, малиновый — любой из этих вариантов подойдет для нейл-арта на короткую длину. Маникюр будет выглядеть аккуратно и сочно — все что нужно для летнего времени года.

Можно выбрать один цвет или сочетать сразу несколько. И даже придумать интересный дизайн из разноцветных гель-лаков, ассоциирующийся с летом.

Черный

Черный на коротких ногтях смотрится стильно и немного бунтарски. Этот цвет можно выбрать как в сольном исполнении, так и добавить к нему любой дизайн. Эффектно смотрится на ногтях угольно-черное матовым покрытие.

Негатив спейс

Модный тренд сезона — негатив спейс. При покрытии ногтей мастер оставляет незаполненное гель-лаком пространство, создавая эффект "голого" ногтя. Такой маникюр смотрится лаконично и очень стильным. В том числе на коротких ногтях. Для тренда подходят всевозможные вариации дизайна. Незакрашенное пространство ногтя украшают золотыми нарисованными нитями, цветами, маленькими стразами, бусинками и камушками. Также очень популярным решением сезона мастера маникюра называют "голый" френч.

Нюдовый маникюр

Нежные теплые пастельные оттенки отлично смотрятся на любой длине, в том числе на коротких ногтях. Такой спокойный маникюр всегда оставляет поле для экспериментов. Если хотите добавить красок пастели, попробуйте сочетать сразу несколько тонов на разных ногтях. Или добавить минималистичный дизайн в виде точек, цветочков, полосочек.

Френч

Когда не знаешь, какой дизайн выбрать — выбирай французский маникюр. Это неизменная классика, которая подходит для любой длины ногтей. В последнее время в тренде перевернутый френч, когда вместо полоски наверху ногтя прокрашивают лунку, "голый" французский маникюр, когда заполняют цветом только полоску в верхней части ногтя, а также всевозможные вариации цветного френча.

Фокус ранее писал о самом модном маникюре лета из сериала "Эйфория".