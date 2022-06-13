Самый модный маникюр лета 2022. "Песочные часы" как в сериале "Эйфория"

Маникюр и макияж в стиле героинь этого популярного сериала от НВО, уже стали очень популярны среди поклонников телесаги

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Сериал "Эйфория" от телеканала НВО в котором Зендая исполнила главную роль, оказал огромное влияние на мир моды и индустрию красоты.

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Когда летом 2019 года шоу появилось в эфире, в соцсетях появился новый тренд – макияж в неоновой подводкой, яркмии тенями стразами. Во втором сезоне ставка была сделана на необычный и яркий маникюр, так что теперь в Instagram – новый модный тренд: маникюр под названием "песочные часы". Прозвали его так из-за рисунка с изгибами.

Впрочем, стилист сериала, Натали Минерва, в интервью рассказывала, что при создании этого маникюра вдохновлялась творчеством Тьерри Мюглера.

С маникюром "песочные часы" появилась Мэдди Перес, чирлидерша и "королева школы", роль которой исполняет молодая актриса и певица Алекса Деми.

[ + – ] Алекса Деми наносит макияж перед съемками Фото: Instagram natalieminervanails

"Эта девушка знает, чего хочет, и она заботится о себе. Для Мэдди важно показать миру, что она ставит себя на первое место. Чтобы передать эту черту характера, для нее были выбраны длинные и детализированные ногти", — рассказала Минерва. К слову, она также занимается маникюром таких звезд, как Деми Ловато и Холзи, так что к ее мнению стоит прислушаться.

Но если оригинальный маникюр был в черной гамме с основой телесного цвета, но, попав в соцсети, каждая из девушек уже стала подстраивать его под себя.

Неизменным остается одно: рисунок с изгибами, напоминающий женскую фигуру и длина. Все же такой маникюр эффектней всего смотрится на длинных ногтях прямоугольной формы.

Напомним, ранее Фокус писал о трендах маникюра на лето 2022. Еще один дизайн из "Эйфории" оказался в топе нейл-мастеров. Это ногти миндалевидной формы, украшенные рисунком в сеточку и мелкими стразами. Также популярны яркие цвета, мерцающее покрытие и оригинальный тренд под названием "стеклянные ногти".

Также ранее мы писали о вариантах патриотичного модного маникюра, который актуален этим летом и с начала войны. Желто-синее покрытие ногтей или нюд с яркими акцентами – отличный способ проявить свою гражданскую позицию.