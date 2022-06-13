UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Самый модный маникюр лета 2022. "Песочные часы" как в сериале "Эйфория"

1562
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
Фото: Instagram natalieminervanails | Модный маникюр в стиле сериала "Эйфория" - нейл-арт "песочные часы"

Маникюр и макияж в стиле героинь этого популярного сериала от НВО, уже стали очень популярны среди поклонников телесаги

Сериал "Эйфория" от телеканала НВО в котором Зендая исполнила главную роль, оказал огромное влияние на мир моды и индустрию красоты.

Когда летом 2019 года шоу появилось в эфире, в соцсетях появился новый тренд – макияж в неоновой подводкой, яркмии тенями стразами. Во втором сезоне ставка была сделана на необычный и яркий маникюр, так что теперь в Instagram – новый модный тренд: маникюр под названием "песочные часы". Прозвали его так из-за рисунка с изгибами.

Впрочем, стилист сериала, Натали Минерва, в интервью рассказывала, что при создании этого маникюра вдохновлялась творчеством Тьерри Мюглера.

С маникюром "песочные часы" появилась Мэдди Перес, чирлидерша и "королева школы", роль которой исполняет молодая актриса и певица Алекса Деми.

модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
Алекса Деми наносит макияж перед съемками
Фото: Instagram natalieminervanails

"Эта девушка знает, чего хочет, и она заботится о себе. Для Мэдди важно показать миру, что она ставит себя на первое место. Чтобы передать эту черту характера, для нее были выбраны длинные и детализированные ногти", — рассказала Минерва. К слову, она также занимается маникюром таких звезд, как Деми Ловато и Холзи, так что к ее мнению стоит прислушаться.

Но если оригинальный маникюр был в черной гамме с основой телесного цвета, но, попав в соцсети, каждая из девушек уже стала подстраивать его под себя.

модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022
модный маникюр эйфория, модный маникюр, сериал эйфория, алекса деми, мэдди перес, маникюр песочные часы, тренды маникюра 2022

Неизменным остается одно: рисунок с изгибами, напоминающий женскую фигуру и длина. Все же такой маникюр эффектней всего смотрится на длинных ногтях прямоугольной формы.

Напомним, ранее Фокус писал о трендах маникюра на лето 2022. Еще один дизайн из "Эйфории" оказался в топе нейл-мастеров. Это ногти миндалевидной формы, украшенные рисунком в сеточку и мелкими стразами. Также популярны яркие цвета, мерцающее покрытие и оригинальный тренд под названием "стеклянные ногти".

Также ранее мы писали о вариантах патриотичного модного маникюра, который актуален этим летом и с начала войны. Желто-синее покрытие ногтей или нюд с яркими акцентами – отличный способ проявить свою гражданскую позицию.