Наймодніший манікюр літа 2022. "Пісочний годинник" як у серіалі "Ейфорія"

Манікюр та макіяж у стилі героїнь цього популярного серіалу від НВО, вже стали дуже популярними серед шанувальників телесаги

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Серіал "Ейфорія" від телеканалу НВО в якому Зендея виконала головну роль, вплинув на світ моди та індустрію краси.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Коли влітку 2019 року шоу з'явилося в ефірі, у соцмережах з'явився новий тренд — макіяж у неоновій підводці, яскраві тіні стразами. У другому сезоні ставку зроблено на незвичайний і яскравий манікюр, так що тепер в Instagram — новий модний тренд: манікюр під назвою "пісочний годинник". Прозвали його так через малюнок із вигинами.

Втім, стилістка серіалу Наталі Мінерва в інтерв'ю розповідала, що під час створення цього манікюру надихалася творчістю Тьєррі Мюглера.

З манікюром "пісочний годинник" з'явився Медді Перез, чірлідерка та "королева школи", роль якої виконує молода акторка та співачка Алекса Демі.

[ + – ] Алекса Демі наносить макіяжу перед зйомками Фото: Instagram natalieminervanails

"Ця дівчина знає, чого хоче, і вона дбає про себе. Для Медді важливо показати світові, що вона ставить себе на перше місце. Щоб передати цю межу характеру, для неї було обрано довгі та деталізовані нігті", — розповіла Мінерва. До речі, вона також займається манікюром таких зірок, як Демі Ловато та Холзі, тому до її думки варто прислухатися.

Але якщо оригінальний манікюр був у чорній гамі з основою тілесного кольору, але, потрапивши в соцмережі, кожна дівчина вже стала підлаштовувати його під себе.

Незмінним залишається одне: малюнок із вигинами, що нагадує жіночу фігуру, та довжина. Все ж таки такий манікюр найефектніше виглядає на довгих нігтях прямокутної форми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про тренди манікюру на літо 2022 року. Ще один дизайн з "Ейфорії" опинився у топі нейл-майстрів. Це нігті мигдалеподібної форми, прикрашені малюнком у сіточку та дрібними стразами. Також популярні яскраві кольори, мерехтливе покриття та оригінальний тренд під назвою "скляні нігті".

Також раніше ми писали про варіанти патріотичного модного манікюру, який є актуальним цього літа і з початку війни. Жовто-синє покриття нігтів або нюд із яскравими акцентами — чудовий спосіб виявити свою громадянську позицію.