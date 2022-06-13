RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Наймодніший манікюр літа 2022. "Пісочний годинник" як у серіалі "Ейфорія"

2024
модний манікюр ейфорія, модний манікюр, серіал ейфорія, алекса демі, медді перес, манікюр пісочний годинник, тренди манікюру 2022
Фото: Instagram natalieminervanails | Модний манікюр у стилі серіалу "Ейфорія" — нейл-арт "пісочний годинник"

Манікюр та макіяж у стилі героїнь цього популярного серіалу від НВО, вже стали дуже популярними серед шанувальників телесаги

Серіал "Ейфорія" від телеканалу НВО в якому Зендея виконала головну роль, вплинув на світ моди та індустрію краси.

Коли влітку 2019 року шоу з'явилося в ефірі, у соцмережах з'явився новий тренд — макіяж у неоновій підводці, яскраві тіні стразами. У другому сезоні ставку зроблено на незвичайний і яскравий манікюр, так що тепер в Instagram — новий модний тренд: манікюр під назвою "пісочний годинник". Прозвали його так через малюнок із вигинами.

Втім, стилістка серіалу Наталі Мінерва в інтерв'ю розповідала, що під час створення цього манікюру надихалася творчістю Тьєррі Мюглера.

З манікюром "пісочний годинник" з'явився Медді Перез, чірлідерка та "королева школи", роль якої виконує молода акторка та співачка Алекса Демі.

модний манікюр ейфорія, модний манікюр, серіал ейфорія, алекса демі, медді перес, манікюр пісочний годинник, тренди манікюру 2022
Алекса Демі наносить макіяжу перед зйомками
Фото: Instagram natalieminervanails

"Ця дівчина знає, чого хоче, і вона дбає про себе. Для Медді важливо показати світові, що вона ставить себе на перше місце. Щоб передати цю межу характеру, для неї було обрано довгі та деталізовані нігті", — розповіла Мінерва. До речі, вона також займається манікюром таких зірок, як Демі Ловато та Холзі, тому до її думки варто прислухатися.

Але якщо оригінальний манікюр був у чорній гамі з основою тілесного кольору, але, потрапивши в соцмережі, кожна дівчина вже стала підлаштовувати його під себе.

Незмінним залишається одне: малюнок із вигинами, що нагадує жіночу фігуру, та довжина. Все ж таки такий манікюр найефектніше виглядає на довгих нігтях прямокутної форми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про тренди манікюру на літо 2022 року. Ще один дизайн з "Ейфорії" опинився у топі нейл-майстрів. Це нігті мигдалеподібної форми, прикрашені малюнком у сіточку та дрібними стразами. Також популярні яскраві кольори, мерехтливе покриття та оригінальний тренд під назвою "скляні нігті".

Також раніше ми писали про варіанти патріотичного модного манікюру, який є актуальним цього літа і з початку війни. Жовто-синє покриття нігтів або нюд із яскравими акцентами — чудовий спосіб виявити свою громадянську позицію.