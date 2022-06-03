"Эйфория" и яркие цвета. Тренды дизайна маникюра на лето 2022

Когда дело доходит до летнего дизайна маникюра, фантазию ничто не ограничивает

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Летом 2022 стилисты в дизайне маникюра настроены на разнообразие и яркие цвета, но нашлось место и для классических трендов вроде цветного френча и хромированного дизайна, который в прошлом году популяризовала Меган Фокс во время своей помолвки.

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Длина ногтей также может быть самой разнообразной. Селебрити все чаще склоняются к избыточности, делая ногти частью своего образа, но для повседневной рутины, конечно, больше подойдет короткая и лаконичная форма.

Фокус собрал топ-10 лучших дизайнов для вдохновения. Так что когда вы пойдете делать маникюр, просто выберите тот, что пришелся вам по душе.

Лунный маникюр

[ + – ] Дизайн, как у Блейк Лайвли

Этот дизайн в этом году популяризовала Блейк Лайвли, которая уже давно является иконой стиля. Любой ее наряд становится самым обсуждаемым, а теперь еще и маникюр. Впрочем, именно так уже много лет красит ногти бурлеск-дива Дита фон Тиз. Этот дизайн стал популярен еще в 1950-х.

Ногти "Эйфория"

[ + – ] Ногти в стиле сериала "Эйфория"

Сериал "Эйфория" бьет все рекорды популярности. Девушки по всему миру повторяют оригинальный макияж, а теперь еще и маникюр, который придумала мастер Натали Минерва в сотрудничестве с ManiMe. Особенно понравился поклонницам дизайн с рисунком в сеточку.

Клубничный поцелуй

[ + – ] Клубничка в тренде

Клубнички на нежно-розовом фоне – тяжело придумать что-то более летнее и солнечное. Так что дизайн ногтей с изображением этих ягод бьет все рекорды популярности.

Смайлики

[ + – ] Смайлики - лучший дизайн для ногтей этим летом

Прозрачный тон и радостные разноцветные смайлики. В моду этот дизайн вошел потому что в мире лето 2022 – это первое лето после карантина и наконец можно перестать носить маски.

Мерцающий маникюр

[ + – ] Мерцание в тренде

Переливающиеся покрытие с отражающими частичками – лучший выбор для лета, считают стилисты, ведь в ярких солнечный лучах он выглядит наиболее привлекательно.

Стеклянные Ногти

[ + – ] Стеклянные ногти - тренд сезона лето 2022

Прозрачные, или как еще называют "стеклянные ногти", с декором выглядят необычно и стильно. Тем, кому декор кажется лишним, могут ограничиться росписью, чтобы подчеркнуть оригинальность выбранного дизайна.

Точки

[ + – ] Разноцветные точки - просто и изящно

Прозрачный маникюр с разноцветными точками сейчас бьет все рекорды популярности, главным образом из-за своей простоты. Ведь каждая может сделать его самостоятельно и выбрать цвет точек по своему усмотрению, но чем больше цвета – тем, конечно, лучше.

Летние волны

[ + – ] Волны в дизайне - в тренде

Яркий волнистый декор в главных цветах этого лета: оранжевом, сиреневом и розовом – это тренд сезона.

Киберхром

[ + – ] Хром всегда в моде

Один из трендов, который явно не подходит для каждого дня, но отлично подходит для вечеринок. Хромированные длинные ногти, напоминающие кибернетически модифицированные пальцы роботов, несомненно привлекают внимание. Среди приверженцев этого стиля – Джулия Фокс.

Летний голубой

[ + – ] Синий и голубой - напоминают о море

Все оттенки синего и голубого – это самый летний тренд из всех летних трендов.Особенно, когда в этих цветах делают всегда актуальный френч.