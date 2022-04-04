Для підняття бойового духу. Топ-5 ідей патріотичного манікюру

До зустрічі перемоги України варто підійти повністю підготовленими.

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За словами багатьох астрологів та тарологів, на Україну чекає безумовна перемога, тож цей святковий день варто зустріти належним чином. Якщо ви в безпечному місці, не варто забувати про свій комфорт, а варто розвіятися, зробити свіже покриття та допомогти розвивати економіку країни, про що неодноразово закликали українські депутати та економісти.

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Одним з основних елементів образу дівчини є манікюр, який виступає певною рамкою рук, за якою судять усю іншу картинку. Тож варто ретельно підійти до вибору "переможного" манікюру.

Темно-синя класика

Класичний синій колір завжди був і буде в трендах покриття. А оскільки державний прапор України поєднує в собі два кольори — жовтий та синій (з різними варіаціями від світло-блакитного до темно-синього), цей колір точно варто використати при черговому поході до нейл-майстра.

Мікроакценти

Маленькі написи, сердечка та крапочки уже стали трендами 2022 року. Тому можна експериментувати з маленькими жовто-синіми сердечками, наприклад, у поєднанні з пастельними кольорами самого покриття.

Патріотичні написи

Зробити манікюр більш індивідуальним можуть написи на ваш смак. До прикладу, можна написати наче просте слово "Україна", проте для кожного воно несе свій сакральний смисл.

Також можна написати вже легендарні слова українських прикордонників острова Зміїний, сказані російському воєнному кораблю.

Державні символи

Окрім кольорів українського прапора, можна звернути увагу і на герб. Якщо ваш майстер зможе охайно намалювати лінії гербу чи в нього є відповідні наклейки, радимо звернути увагу на цю ідею.

Також можна намалювати державні символи не тільки України, а і країн, які їй найактивніше допомагають у протистоянні російській військовій агресії — Польщі, Великобританії, Німеччини тощо.

Червоні нотки

Серед неофіційних символів України — калина, вишиванка, мак тощо. Навколо них витає червоний колір, який також можна використати при покритті нігтів. Адже червоний колір — вічна класика, а в поєднанні з українськими символами ваше покриття точно виділиться серед інших.

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