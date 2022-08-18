Селена Гомес показала ідеальний манікюр для зустрічі осені 2022 (фото)

За лічені дні настане осінь, то ж палітра відтінків покриття кардинально зміниться.

Американська співачка Селена Гомес активно готується до холодної пори року та вже змінила свої яскраві та нюдові нігті на більш теплі мотиви. Голлівудський нейл-майстер Том Бачик показав новий манікюр артистки.

Цього разу Селена обрала оливковий відтінок покриття нігтів, чим точно задала тренд на сезон, що настає. Вона відмовилась від додаткових дизайнів чи кольорів, а обмежилася лише насиченістю обраного відтінку.

За формою нігтів співачка обрала квадрат без гострих кутиків.

То ж радимо звернути увагу на такий варіант манікюру для зустрічі осені 2022. Він ідеально підійде для теплого осіннього настрою та образів.

"Оливковий колір для Селени Гомес", — підписав практично найвідоміший у світі нейл-майстер свою нову роботу.

До Тома Бачика звертаються голлівудські знаменитості не перший рік. Окрім Селени Гомес, його постійною клієнткою є американська співачка та акторка Дженніфер Лопес.

[ + – ] Новий манікюр Селени Гомес

Нещодавно Гомес відсвяткувала своє 30-річчя, на якому була присутня у ніжній рожевій сукні Versace. Відповідно манікюр іменинниці тоді відповідав тематиці її образу.

Нагадаємо, Том Бачик показав ідеальний манікюр для літа 2022.

Також Фокус писав про трендову ідею покриття від Вікторії Бекхем.