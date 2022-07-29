Енергія королеви. Том Бачик показав найніжніший манікюр літа 2022
Майстер намагається у всіх свої роботах дотримуватися класики.
Популярний голлівудський нейл-майстер Том Бачик показав найніжніший манікюр літа 2022. У своєму Instagram стиліст нігтів привідкрив завісу над свіжим манікюром американської співачки Селени Гомес.
Бачик, який володіє салонами в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, традиційно обрав однотонне покриття нігтів. Проте цього разу він ще й надав перевагу дуже ніжному відтінку — світло-лавандовому.
Такий манікюр стане ідеальним доповненням як святкових образів, так і повсякденних аутфітів. А колір нагадує відтінок року від Інституту кольору Pantone, який у 2022 обрав світло-фіолетовий кольором року.
"Нові нігті, хто це? 💅🏼 Нова робота для @selenagomez 💜 веселий, щасливий колір, який відповідає енергії королеви 🤩🫶🏼 #nailsbytombachik", — підписав знімок Том Бачик.
Голлівудський нейл-майстер у своїх роботах намагається дотримуватися класики, вносячи в неї інноваційні елементи. До майстра звертаються найвідоміші зірки світового шоу-бізнесу, серед яких Селена Гомес та Дженніфер Лопес.
Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес зустріла своє 30-річчя у ніжній рожевій сукні від Versace.
Також Фокус писав про актуальний манікюр для літа 2022 від Тома Бачика.