Енергія королеви. Том Бачик показав найніжніший манікюр літа 2022

Майстер намагається у всіх свої роботах дотримуватися класики.

Популярний голлівудський нейл-майстер Том Бачик показав найніжніший манікюр літа 2022. У своєму Instagram стиліст нігтів привідкрив завісу над свіжим манікюром американської співачки Селени Гомес.

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Бачик, який володіє салонами в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, традиційно обрав однотонне покриття нігтів. Проте цього разу він ще й надав перевагу дуже ніжному відтінку — світло-лавандовому.

Такий манікюр стане ідеальним доповненням як святкових образів, так і повсякденних аутфітів. А колір нагадує відтінок року від Інституту кольору Pantone, який у 2022 обрав світло-фіолетовий кольором року.

[ + – ] Манікюр Селени Гомес

"Нові нігті, хто це? 💅🏼 Нова робота для @selenagomez 💜 веселий, щасливий колір, який відповідає енергії королеви 🤩🫶🏼 #nailsbytombachik", — підписав знімок Том Бачик.

Голлівудський нейл-майстер у своїх роботах намагається дотримуватися класики, вносячи в неї інноваційні елементи. До майстра звертаються найвідоміші зірки світового шоу-бізнесу, серед яких Селена Гомес та Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, нещодавно Селена Гомес зустріла своє 30-річчя у ніжній рожевій сукні від Versace.

Також Фокус писав про актуальний манікюр для літа 2022 від Тома Бачика.