Вітер змін: Том Бачик показав найактуальніший манікюр тижня

Синій колір чудово підходить для коротких нігтів.

Популярний серед голлівудських знаменитостей і діячів американського шоу-бізнесу майстер манікюру Том Бачик продовжує радувати своїх підписників новими ідеями, демонструючи свіжі роботи на прикладі своїх зіркових клієнток. Наприклад, в останній публікації він показав актуальний літній манікюр, що ідеально виглядає на коротких нігтях Селени Гомес.

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Майстер, який володіє салонами в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі, традиційно віддав перевагу однотонному покриттю, вибравши яскраво-синій лак. Такий колір відмінно підійде до образу для відпустки, оскільки вважається кольором змін, відмінно контрастує з білими піщаними пляжами та синьою гладдю моря чи океану, а також добре впишеться у яскравий повсякденний образ, надавши йому легкості та свіжості.

Бачик у своїй роботі намагається дотримуватися класики, вносячи в неї інноваційні елементи. Наприклад, френч, зроблений для Дженніфер Лопес, він розбавив асиметричними формами й об'ємними кольорами, а манікюр для одного із заходів за її участю зробив максимально нейтральним.

Іноді він радує своїх клієнток різнобарвним манікюром, причому йдеться не тільки про різнокольорове покриття кожного нігтя, а й про кольоровий френч.