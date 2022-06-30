Том Бачик представив ідеальний нейтральний манікюр для літа 2022

Непримітний на вигляд, такий манікюр пасуватиме до будь-якого образу та завжди має актуальний вигляд.

Майстер манікюру Том Бачик, який має свої салони в Нью-Йорку та Лос-Анджелесі й обслуговує найвідоміших представниць шоу-бізнесу, продовжує ділитися з підписниками в соцмережі своїми новими роботами. Одна з останніх робіт майстра — нюдовий манікюр, який він зробив для своєї знаменитої клієнтки Дженніфер Лопес.

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На мигдалеподібних нігтях Джей Ло — лак нейтрального кольору, наближений до її натурального кольору нігтів. Такий мінімалізм має більш ніж ефектний вигляд, а також добре поєднується з тоном помади співачки. Не залишилася поза увагою й обручка співачки з рідкісним зеленим діамантом, подарована їй Беном Аффлеком.

Зазначимо, що останнім часом натуральний колір нігтів або покриття, максимально наближене до природного кольору нігтьової пластини, стає все популярнішим, і тренд тут задають світові знаменитості. Наприклад, герцогиня Кембриджська й інші члени британської королівської родини практично ніколи не з'являються на публіці з яскравим манікюром. Максимум, що дозволяють собі королева Єлизавета II, Кейт та інші представниці монаршого сімейства, — нюдове покриття. Найчастіше вони взагалі ігнорують лак, віддаючи перевагу доглянутим нігтям, демонструючи їхній здоровий вид.

Повертаючись до Бачика, додамо, що він, крім одноотонного манікюру, любить побалувати своїх клієнток оригінальним френчем із об'ємними елементами, різнобарвним покриттям і додати блиску нігтям.

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