Асиметричні лінії та яскравий малюнок. П'ять найкращих ідей абстрактного манікюру

Один із найпопулярніших варіантів манікюру — абстракції. Такий малюнок виглядає стильно та підкреслює творчу індивідуальність.

Якщо вам набрид класичний манікюр і хочеться чогось яскравого та незвичайного, придивіться до варіантів абстрактного нейл-арту. Такий дизайн має творчий індивідуальний вигляд. Нігтики в цьому випадку стають буквально полотном для нетривіальних рішень майстра. Можна намалювати асиметричні лінії, які зливатимуться в єдиний психоделічний малюнок, або зробити на кожному нігтику різну абстракцію. Втілити ідеї такого манікюру можна за допомогою блискіток, наклейок і, звичайно, яскравих гель-лаків.

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Лінії

Найпопулярніший і водночас простий варіант абстрактного манікюру — різнокольорові лінії. Вони можуть розташовуватися на нігтиках хаотично, бути різного розміру та кольору. Такий нейл-арт виглядає яскраво та дуже свіжо. Ще одна перевага — з таким запитом впорається майстер будь-якого рівня незалежно від художніх талантів.

На одному нігтику може бути одночасно кілька ліній, які зливатимуться в єдиний малюнок.

Блискучі

Глітер надає будь-якому манікюру святкового шику. Додайте до абстрактних ліній трохи блискіток і побачите, як чудово нігтики переливатимуться на сонці. Яскравий дизайн точно підвищить настрій. Замість глітера можна використовувати фольгу для манікюру. Для такого дизайну доведеться пошукати не зовсім новачка, а майстри з досвідом.

Різна довжина

Для тих, хто не боїться експериментів, можна поєднувати абстрактний манікюр із незвичайним рішенням — нігтями різної довжини. Крім того, кожен нігтик можна пофарбувати в різні яскраві кольори або зробити один тон, але на кожному нігті різний абстрактний малюнок. Наприклад, гілочку на одному, квіточка — на іншому, пташка — на третьому, і так далі.

Складний малюнок

Художники-абстракціоністи зображували навколишній світ за допомогою простих і складних форм, яскравих кольорів, ліній, щоб створити у глядача певні емоції. Так само ваш майстер манікюру за допомогою нейл-арту може передати ваш настрій, бажання, емоції. Для такого дизайну доведеться пошукати майстра з талантом художника.

Чорно-білий манікюр

Абстрактний манікюр необов'язково має бути яскравим. Чорні лінії на білому тлі й навпаки виглядатимуть дуже стильно та незвичайно. Такий нейл-арт дає простір для фантазії. Лінії можна зробити розмитими, асиметричними, товстими чи тонкими — все залежить від вашого настрою.

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