Ассиметричные линии и яркий рисунок. Пять лучших идей абстрактного маникюра

Один из самых популярных вариантов маникюра — абстракции. Такой рисунок смотрится стильно и подчеркивает творческую индивидуальность.

Если вам надоел классический маникюр и хочется чего-то яркого и необычного, присмотритесь к вариантам абстрактного нейл-арта. Такой дизайн выглядит творчески индивидуально. Ноготки в этом случае становятся буквально холстом для нетривиальных решений мастера. Можно нарисовать ассиметричные линии, которые будут сливаться в единый психоделический рисунок, или сделать на каждом ноготке разную абстракцию. Воплотить идеи такого маникюра можно с помощью блесток, наклеек и, конечно, ярких гель-лаков.

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Линии

Самый популярный и в то же время простой вариант абстрактного маникюра — разноцветные линии. Они могут располагаться на ноготках хаотично, быть разного размера и цвета. Такой нейл-арт выглядит ярко и очень свежо. Еще одно преимущество — с таким запросом справится мастер любого уровня, вне зависимости от художественных талантов.

На одном ноготке может быть одновременно несколько линий, которые будут сливаться в единый рисунок.

Блестки

Глиттер придает любому маникюру праздничный шик. Добавьте к абстрактным линиям немного блесток и увидете, как здорово ноготки будут переливаться на солнце. Яркий дизайн точно повысит вам настроение. Вместо глиттера можно использовать фольгу для маникюра. Для такого дизайна придется поискать не совсем новичка, а мастера с опытом.

Разная длина

Для тех, кто не боится экспериментов, можно сочетать абстрактный маникюр с необычным решением — ногтями разной длины. Кроме того, каждый ноготок можно покрасить в разные яркие цвета или сделать один тон, но на каждом ногте разный абстрактный рисунок. Например, веточку на одном, цветочек — на другом, птичку — на третьем, и так далее.

Сложный рисунок

Художники-абстракционисты изображали окружающий мир с помощью простых и сложных форм, ярких цветов, линий, чтобы создать у зрителя определенные эмоции. Точно также ваш мастер маникюра с помощью нейл-арта может передать ваше настроение, желания, эмоции. Для такого дизайна придется поискать мастера с талантом художника.

Черно-белый маникюр

Абстрактный маникюр необязательно должен быть ярким. Черные линии на белом фоне и наоборот будут смотреться очень стильно и необычно. Такой нейл-арт дает пространство для фантазии. Линии можно сделать размытыми, ассиметричными, толстыми или тонкими — все зависит от вашего настроения.

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