Тренд июля 2022. Кокетливый маникюр с бабочками

Лето – самое время попробовать легкий и забавный дизайн для ногтей

В летние месяцы дизайн маникюра становится все ярче и безумней. Снова возвращаются неоновые цвета, яркий нейл-арт и даже тренд 2000-х, рисунки на ногтях.

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И один из самых популярных мотивов – это бабочки, как символ лета и возрождения. Дизайнеры предлагают сразу несколько вариантов этого дизайна. Можно ограничится рисунками на одном-двух пальцах, можно разрисовать все ногти, использовать наклейки, или же штампы, но самые смелые могут попробовать не самый удобный, но, пожалуй, самый эффектный нейл-арт – 3D.

Единственный минус этого дизайна, то что фигурки бабочек придется оберегать, чтобы они не отвалились в самый ответственный момент.

Но те, кому этот нейл-арт покажется слишком экстравагантным – стоит попробовать простые рисунки.

Особенно эффектно смотрится френч, или перевернутый френч с "бабочковым" дизайном, имитирующим окраску крылышек.

Или же ней-арт на двух пальцах с крылышками. Плюс этого дизайна в том, что можно выбрать расцветку именно той бабочки, что вам нравится: особенно популярны дизайны в стиле бабочки морфо, обладающей ярко-синей окраской крылышек с черной окантовкой, или монарха с его террактово-оранжевой раскраской.

Популярны рисунки бабочек на еще одном трендовом маникюре этого лета – так называемых стеклянных ногтях. К слову, в последнее время в Голливуде, главном источнике моды и трендов нейл-арта, популярна процедура, когда выбранный дизайн и рисунки наносятся на типсы – накладные ногти, которые крепятся на собственную ногтевую пластину.

[ + – ] Маникюр с бабочками и "стеклянные ногти" - главные тренды этого лета Фото: Instagram michelleclassnails

Они носятся в идеальном виде более недели, а потом просто снимаются без повреждений, вместе со всем декором, что очень удобно для тех, кто любит часто менять маникюр и пробовать новые дизайны. Хороши они и для тех, кто давно хотел попробовать что-то выходящее за рамки собственных предпочтений.

Напомним, ранее мы писали о трендах нейл-арта на лето 2022. В може яркие, "конфетные" цвета, неон и "стеклянные" ногти, которые украшаются деликатной росписью. Также в моде дизайн из популярного сериала "Эйфория". Подростковая драма стала источником вдохновения для визажистов и мастеров маникюра по всему миру. Особое внимание модниц привлек дизайн под названием "песочные часы". При его создании мастер сериала Натали Минерва вдохновлялась силуэтами моделей знаменитого дизайнера Тьерри Мюглера.