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Тренд июля 2022. Кокетливый маникюр с бабочками

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Маникюр с бабочками, модный маникюр, тренды маникюра, модные тренды 2022
Фото: Instagram michelleclassnails | Маникюр с бабочками - главный тренд этого лета

Лето – самое время попробовать легкий и забавный дизайн для ногтей

В летние месяцы дизайн маникюра становится все ярче и безумней. Снова возвращаются неоновые цвета, яркий нейл-арт и даже тренд 2000-х, рисунки на ногтях.

И один из самых популярных мотивов – это бабочки, как символ лета и возрождения. Дизайнеры предлагают сразу несколько вариантов этого дизайна. Можно ограничится рисунками на одном-двух пальцах, можно разрисовать все ногти, использовать наклейки, или же штампы, но самые смелые могут попробовать не самый удобный, но, пожалуй, самый эффектный нейл-арт – 3D.

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тренды маникюра, модный маникюр, маникюр с бабочками, тренды маникюра июнь 2022
тренды маникюра, модный маникюр, маникюр с бабочками, тренды маникюра июнь 2022
тренды маникюра, модный маникюр, маникюр с бабочками, тренды маникюра июнь 2022
тренды маникюра, модный маникюр, маникюр с бабочками, тренды маникюра июнь 2022
тренды маникюра, модный маникюр, маникюр с бабочками, тренды маникюра июнь 2022
тренды маникюра, модный маникюр, маникюр с бабочками, тренды маникюра июнь 2022
тренды маникюра, модный маникюр, маникюр с бабочками, тренды маникюра июнь 2022
тренды маникюра, модный маникюр, маникюр с бабочками, тренды маникюра июнь 2022
тренды маникюра, модный маникюр, маникюр с бабочками, тренды маникюра июнь 2022

Единственный минус этого дизайна, то что фигурки бабочек придется оберегать, чтобы они не отвалились в самый ответственный момент.

Но те, кому этот нейл-арт покажется слишком экстравагантным – стоит попробовать простые рисунки.

Особенно эффектно смотрится френч, или перевернутый френч с "бабочковым" дизайном, имитирующим окраску крылышек.

модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр

Или же ней-арт на двух пальцах с крылышками. Плюс этого дизайна в том, что можно выбрать расцветку именно той бабочки, что вам нравится: особенно популярны дизайны в стиле бабочки морфо, обладающей ярко-синей окраской крылышек с черной окантовкой, или монарха с его террактово-оранжевой раскраской.

модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр
модный маникюр, тренды маникюра, бабочки маникюр

Популярны рисунки бабочек на еще одном трендовом маникюре этого лета – так называемых стеклянных ногтях. К слову, в последнее время в Голливуде, главном источнике моды и трендов нейл-арта, популярна процедура, когда выбранный дизайн и рисунки наносятся на типсы – накладные ногти, которые крепятся на собственную ногтевую пластину.

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Маникюр с бабочками и "стеклянные ногти" - главные тренды этого лета
Фото: Instagram michelleclassnails

Они носятся в идеальном виде более недели, а потом просто снимаются без повреждений, вместе со всем декором, что очень удобно для тех, кто любит часто менять маникюр и пробовать новые дизайны. Хороши они и для тех, кто давно хотел попробовать что-то выходящее за рамки собственных предпочтений.

Напомним, ранее мы писали о трендах нейл-арта на лето 2022. В може яркие, "конфетные" цвета, неон и "стеклянные" ногти, которые украшаются деликатной росписью. Также в моде дизайн из популярного сериала "Эйфория". Подростковая драма стала источником вдохновения для визажистов и мастеров маникюра по всему миру. Особое внимание модниц привлек дизайн под названием "песочные часы". При его создании мастер сериала Натали Минерва вдохновлялась силуэтами моделей знаменитого дизайнера Тьерри Мюглера.