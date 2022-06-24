Тренд липня 2022 року. Кокетливий манікюр з метеликами

Літо — саме час спробувати легкий та милий дизайн для нігтів

У літні місяці дизайн манікюру стає все яскравішим і шаленішим. Знову повертаються неонові кольори, яскравий нейл-арт і навіть тренд 2000-х малюнки на нігтях.

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І один із найпопулярніших мотивів — це метелики, як символ літа та відродження. Дизайнери пропонують одразу кілька варіантів цього дизайну. Можна обмежитися малюнками на одному-двох пальцях, можна розмалювати всі нігті, використовувати наклейки, або штампи, але найсміливіші можуть спробувати не найзручніший, але, мабуть, найефективніший нейл-арт — 3D.

Єдиний мінус цього дизайну, що фігурки метеликів доведеться оберігати, щоб вони не відвалилися в найвідповідальніший момент.

Але тим, кому цей нейл-арт видасться надто екстравагантним, — варто спробувати прості малюнки.

Особливо ефектно виглядає френч, або перевернутий френч з "метеликовим" дизайном, що імітує фарбування крил.

Або ж ней-арт на двох пальцях із крильцями. Плюс цього дизайну в тому, що можна вибрати забарвлення саме того метелика, що вам подобається: особливо популярні дизайни в стилі метелика морфо, що має яскраво-синє забарвлення крилець з чорною окантовкою, або монарха з його терактово-помаранчевим розфарбуванням.

Популярні малюнки метеликів на ще одному трендовому манікюрі цього літа — так званих скляних нігтях. До речі, останнім часом у Голлівуді, головному джерелі моди та трендів нейл-арту, популярна процедура, коли обраний дизайн та малюнки наносяться на тіпси — накладні нігті, які кріпляться на власну нігтьову пластину.

[ + – ] Манікюр з метеликами та "скляні нігті" — головні тренди цього літа Фото: Instagram michelleclassnails

Вони носяться в ідеальному вигляді понад тиждень, а потім просто знімаються без пошкоджень разом з усім декором, що дуже зручно для тих, хто любить часто міняти манікюр і пробувати нові дизайни. Гарні вони й для тих, хто давно хотів спробувати щось, що виходить за межі власних уподобань.

Нагадаємо, раніше ми писали про тренди нейл-арту на літо 2022. Може яскраві, "цукеркові" кольори, неон і "скляні" нігті, які прикрашаються делікатним розписом. Також у моді дизайн із популярного серіалу "Ейфорія". Підліткова драма стала джерелом натхнення для візажистів та майстрів манікюру по всьому світу. Особливу увагу модниць привернув дизайн під назвою "пісочний годинник". Під час його створення майстриня серіалу Наталі Мінерва надихалася силуетами моделей знаменитого дизайнера Тьєррі Мюглера.