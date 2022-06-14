П'ять ідей яскравого літнього манікюру для коротких нігтів

При виборі нейл-арту для коротких нігтів варто враховувати, що не всі варіанти дизайну, які пасують для довгих нігтів, матимуть такий самий ефектний вигляд, як на коротких.

Манікюр на коротких нігтях матиме розкішний вигляд, якщо правильно підібрати дизайн. Добре підійдуть як яскраві кольори, так і ніжні нюдові відтінки, які можна доповнити яскравими мінімалістичними малюнками. Також рекомендуємо придивитися до френча. Такий дизайн пасує будь-якій довжини нігтів. До того ж останнім часом у трендах усілякі варіації класики: перевернутий французький манікюр, різнокольоровий і навіть голий.

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Соковитий колір

На коротких нігтях мають чудовий вигляд яскраві кольори, які не вимагають додаткового дизайну. Червоний, жовтий, зелений, малиновий — будь-який із цих варіантів підійде для нейл-арту на коротку довжину. Манікюр матиме акуратний і соковитий вигляд — усе, що потрібно для літньої пори року.

Можна вибрати один колір або поєднувати одразу кілька. І навіть придумати цікавий дизайн із різнокольорових гель-лаків, що асоціюється з літом.

Чорний

Чорний на коротких нігтях має стильний і трохи бунтарський вигляд. Цей колір можна вибрати як у сольному виконанні, так і додати будь-який дизайн. Ефектний вигляд має на нігтях вугільно-чорне матове покриття.

Негатив спейс

Модний тренд сезону — негатив спейс. При покритті нігтів майстер залишає незаповнений гель-лаком простір, створюючи ефект голого нігтя. Такий манікюр має лаконічний і дуже стильний вигляд. У тому числі на коротких нігтях. Для тренду підійдуть різноманітні варіації дизайну. Незафарбований простір нігтя прикрашають золотими намальованими нитками, квітами, маленькими стразами, бусинками та камінчиками. Також дуже популярним рішенням сезону майстри манікюру називають голий френч.

Нюдовий манікюр

Ніжні теплі пастельні відтінки мають чудовий вигляд на будь-якій довжині, у тому числі на коротких нігтях. Такий спокійний манікюр залишає поле для експериментів. Якщо хочете додати фарб у пастель, спробуйте поєднувати відразу кілька тонів на різних нігтях. Або додати мінімалістичний дизайн у вигляді крапок, квіточок, смужок.

Френч

Коли не знаєш, який дизайн вибрати, вибирай французький манікюр. Це стала класика, яка пасує будь-якій довжині нігтів. Останнім часом у тренді перевернутий френч, коли замість смужки нагорі нігтя фарбують лунку, "голий" французький манікюр, коли заповнюють кольором лише смужку у верхній частині нігтя, а також всілякі варіації кольорового френча.

Фокус раніше писав про наймодніший манікюр літа із серіалу "Ейфорія".