Знаменитість задає тренди не тільки в одязі та макіяжі, а й у модному покритті нігтів.

48-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем показала наймодніший манікюр липня 2022. У своєму Instagram дружина Девіда Бекхема поділилася знімком нового покриття.

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Вікторія Бекхем цього разу обрала золотий відтінок манікюру, який ідеально підійде як на короткі, так і на довгі нігті. У самої співачки форма — продовгуватий мигдаль. І вона, безперечно, пасує під яскраві та стильні образи знаменитості.

Золотий манікюр давно перебуває на піку популярності. Він дорого та стильно виглядає та додає впевненості своїй власниці. Якщо ви вагалися, який манікюр зробити влітку 2022, то радимо звернути увагу на золотий відтінок покриття. Його можна використовувати як самостійно, так і міксуючи з дизайнами та іншими кольорами. Проте важливо не переборщити з різноманіттям відтінків і каміння.

[ + – ] Манікюр Вікторії Бекхем

Своє фото з новим покриттям колишня учасниця гурту "Spice Girls" та мама чотирьох виклала разом зі знімками 10-річної доньки Гарпер.

"Я не знаю, звідки вона це взяла! 😂🤔", — прокоментувала Вікторія Бекхем пози своєї доньки на фото у дзеркалі.

[ + – ] Донька Вікторії та Девіда Бекхема Гарпер

Нагадаємо, чому класичний японський манікюр з 400-річною історією стає ультрамодним сьогодні.

Також Фокус писав про трендовий колір покриття літа 2022 та ідеї манікюру з ним.