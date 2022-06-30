Манікюр, як у Барбі. Топ ідей з найтрендовішим відтінком літа 2022

Рожевий колір чи не найкраще підходить для літнього яскравого настрою.

Наближається середина літа, то ж душа хоче відчувати більше радості, попри всі бентежні події навколо. Одним з хорошим способів підняти настрій та виділитися серед натовпу є свіжий манікюр. Пропонуємо вам звернути увагу на рожевий відтінок покриття — улюблений колір найвідомішої ляльки у світі Барбі.

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Останнім часом серед світових знаменитостей та в індустрії кіно панує тренд на мотиви історії Барбі та її чоловіка Кена. Марго Роббі саме приміряє образ ляльки у фільмі "Барбі". Її екранним чоловіком став голлівудський актор Раян Гослінг. Проте побачимо ми нову картину ще не скоро.

Нещодавно акторка Меган Фокс разом зі своїм нареченим Колсоном Бейкером приміряли образи лялькового подружжя, а Гейлі Бібер показала мільйонам своїх підписників справжню сукню Барбі.

Пропонуємо і вам відчути себе легендарною лялькою, пофарбувавши нігті в один з найяскравіших кольорів.

Блискітки

Поєднання рожевого з блискітками чи стразами стане найкращим літнім варіантом. Так ваші нігті точно будуть найрадіснішими серед натовпу та друзів.

Особливо стильно покриття виглядатиме на довгих нігтях, проте можна спробувати і на коротких. Або вдатися до процедури нарощення.

Матовий фініш

Хоча рожеві матові нігті не є такими поширеними, як, наприклад, червоні чи зелені, проте спробувати все ж варто. Матове покриття завжди виглядає елегантніше за глянцеве. То ж радимо вам на кілька тижнів стати власницею лялькових матових нігтів.

Проте варто бути обережними та ретельно доглядати за руками, щоб нігті не бруднилися, що більш властиво для матового фінішу.

Відтінки

Окрім самого рожевого, можна звернути увагу на різноманітні відтінки кольору. Чудовим варіантом літнього покриття стане бузковий, фіолетовий чи відтінки червоного кольору.

З кожним варіантом відтінку можна по-своєму експериментувати, обираючи різну довжину, форму та дизайн нігтів. У цьому варто довіритися своїй фантазії та не боятися пробувати щось нове.

Хвилі

Якщо море цього року не йде до українок, то українки йдуть на манікюр та малюють хвилі на своїх нігтях. Поєднавши рожевий колір та символи хвиль, ви отримаєте чудовий літній яскравий дизайн.

Поруч з рожевим можна використати білий, помаранчевий чи жовтий відтінки. Також можна спробувати блакитні хвилі, що точно нагадуватиме літній морський мотив.

Ніжність

Окрім яскравих дизайнів та відтінків, можна обрати ніжне рожеве покриття. Воно підійде абсолютно під будь-який стиль одягу та подію. З ніжним рожевим покриттям ви можете сходити на випускний вечір, пограти у великий теніс чи відвідати літнє побачення.

Чим нейтральніший колір, тим більше він підійде на будь-яку довжину та форму нігтів.

Фрукти

Ще одним дефіцитом літа 2022, окрім одеського моря, стали херсонські кавуни. Проте не варто засмучуватися. Якщо не вдалося посмакувати улюбленими літніми ласощами, їх завжди можна намалювати на своїх нігтях.

Рожева м'якоть ягоди вдало поєднається в дизайні із зеленою кірочкою та матиме доволі цікавий вигляд.

Синтез з іншими кольорами

Зокрема рожевий можна поєднати з іншими яскравими чи нейтральними відтінками. У цьому також можна довіритися своїй фантазії чи порадам нейл-майстра.

Спробуйте рожево-помаранчеве чи рожево-чорне покриття, додавши до нього геометричних малюнків, та оцініть результат.

Мармур

Не обмежуйтеся лише однотонним покриттям чи найпоширенішими дизайнами. Щоразу при поході до майстра з манікюру пробуйте щось нове та не бійтеся свіжих ідей.

Нагадаємо, майстер манікюру Дженніфер Лопес та Селени Гомес показав найтрендовіший колір покриття літа 2022.