Маникюр, как у Барби. Топ идей с самым трендовым оттенком лета 2022

Розовый цвет лучше всего подходит для летнего яркого настроения.

Приближается середина лета, поэтому душа хочет испытывать больше радости, несмотря на все смущающие события вокруг. Одним из хороших способов поднять настроение и выделиться среди толпы является свежий маникюр. Предлагаем вам обратить внимание на розовый оттенок покрытия – любимый цвет самой известной куклы в мире Барби.

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В последнее время среди мировых знаменитостей и в индустрии кино царит тренд на мотивы истории Барби и ее мужа Кена. Марго Робби как раз примеряет образ куклы в фильме "Барби". Ее экранным мужем стал голливудский актер Райан Гослинг. Однако увидим мы новую картину еще не скоро.

Недавно актриса Меган Фокс вместе со своим женихом Колсоном Бейкером также примеряли образы кукольных супругов, а модель Хейли Бибер показала миллионам своих подписчиков настоящее платье Барби.

Предлагаем и вам почувствовать себя легендарной куклой, покрасив ногти в один из самых ярких цветов.

Блестки

Сочетание розового с блестками или стразами станет самым оптимальным летним вариантом. Таким образом, ваши ногти точно будут наиболее радостными среди толпы и друзей.

Особенно стильно покрытие будет смотреться на длинных ногтях, но можно попробовать и на коротких. Или прибегнуть к процедуре наращивания.

Матовый финиш

Хотя розовые матовые ногти не так распространены, как, например, красные или зеленые, однако попробовать все же стоит. Матовое покрытие всегда выглядит элегантнее, чем глянцевое. Советуем вам на несколько недель стать обладательницей кукольных матовых ногтей.

Однако следует быть осторожными и тщательно ухаживать за руками, чтобы ногти не пачкались, что более свойственно для матового финиша.

Оттенки

Кроме самого розового можно обратить внимание на разнообразные оттенки цвета. Прекрасным вариантом летнего покрытия станет сиреневый, фиолетовый или оттенки красного цвета.

С каждым вариантом оттенка можно по-своему экспериментировать, выбирая разную длину, форму и дизайн ногтей. В этом следует довериться своей фантазии и не бояться пробовать что-нибудь новое.

Волны

Если море в этом году не идет к украинкам, украинки идут на маникюр и рисуют волны на своих ногтях. Соединив розовый цвет и символы волн, вы получите отличный летний яркий дизайн.

Рядом с розовыми можно использовать белый, оранжевый или желтый оттенки. Также можно попробовать голубые волны, точно напоминающие летний морской мотив.

Нежность

Кроме ярких дизайнов и оттенков можно выбрать нежное розовое покрытие. Оно подойдет абсолютно под любой стиль одежды и событий. С нежным розовым покрытием вы можете сходить на выпускной вечер, поиграть в большой теннис или посетить летнее свидание.

Чем нейтральнее цвет, тем больше он подойдет на любую длину и форму ногтей.

Фрукты

Еще одним дефицитом лета 2022, кроме одесского моря, стали херсонские арбузы. Однако не стоит расстраиваться. Если не удалось посмаковать любимым летним лакомством, его всегда можно нарисовать на своих ногтях.

Розовая мякоть ягоды удачно сочетается в дизайне с зеленой корочкой и будет выглядеть довольно интересно.

Синтез с другими цветами

В частности, розовый можно сочетать с другими яркими или нейтральными оттенками. При этом также можно довериться своей фантазии или советам нейл-мастера.

Попробуйте розово-оранжевое или розово-черное покрытие, добавив к нему геометрические рисунки и оцените результат.

Мрамор

Не ограничивайтесь только однотонным покрытием или наиболее распространенным дизайном. Каждый раз при походе к мастеру по маникюру пробуйте что-то новое и не бойтесь свежих идей.

Напомним, мастер маникюра Дженнифер Лопес и Селены Гомес показал самый трендовый цвет покрытия лета 2022.