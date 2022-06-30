Марго Робби ударила мужчину на съемочной площадке "Барби" (фото)

От удара неизвестный свалился на землю.

31-летняя австралийская актриса Марго Робби ударила мужчину на съемочной площадке нового проекта "Барби". Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В Сети в последнее время все чаще появляются фото и видео папарацци со съемочной площадки фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли. Накануне поклонники актрисы увидели интересные кадры, на которых незнакомый мужчина бьет Барби по ягодицам, а она в свою очередь разворачивается и настолько сильно ударяет мужчину, что он падает на землю.

[ + – ] Марго Робби ударила мужчину на съемочной площадке

Однако журналисты издания уверены, что события происходят по сценарию и зритель увидит их со временем в самой картине.

Марго Робби и голливудский актер Райан Гослинг сейчас активно работают над фильмом американской сценаристки Греты Гервинг "Барби". Звезды с мировым именем предстанут в образах любимой куклы миллионов девочек Барби и ее мужа Кена.

[ + – ] Марго Робби и Райан Гослинг в роли Барби и Кена Фото: Getty Images

Напомним, 31-летняя Марго Робби сыграет Барби в новом фильме о самой известной кукле в мире.

Также Фокус писал о первых фото Райана Гослинга в необычной для него роли блондина Кена.