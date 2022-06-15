Появились фото Райана Гослинга в образе Кена с идеальными кубиками пресса

Для новой роли 41-летний канадский актер покрасился в блондина.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала эксклюзивное фото 41-летнего канадского актера Райана Гослинга в образе Кена из фильма "Барби". Актер изменился до неузнаваемости. Для новой роли он покрасил волосы в светлый цвет и подкачался. На фото загоревший Гослинг в джинсовой жилетке и именном нижнем белье демонстрирует шесть идеальных кубиков пресса. Об этом пишет Variety.

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Известно, что Райан Гослинг будет не единственным Кеном в фильме, как и главная героиня Марго Робби будет не единственной Барби. Журналисты издания The New York Times рассказывали, что других Кенов сыграют Симу Лю и Шути Гатва, а роль Барби достанется Иссе Рэй и Хари Неф.

Фильм "Барби" покажут только в кинотеатрах 21 июля 2023 года.

Напомним, режиссер и сценарист картины Грета Гервиг, номинированная на "Оскар" за постановку фильма "Маленькие женщины" и "Леди Берд", написала сценарий "Барби" в соавторстве со своим супругом Ноа Баумбаком, номинированным на "Оскар" за фильмы "История о супружестве" и "Кальмар и Кит".

Подробностей сюжета до сих пор нет. Фильм находится на этапе производства. Известно только, что история Барби развивается в шикарном доме в Малибу.

Роли второго плана сыграют актеры Америка Феррера, Симу Лю, Кейт Маккиннон, Александра Шипп, Эмма Макки, Кингсли Бен-Адир, Исса Рэй, Майкл Сера и другие.

Ранее Фокус писал о том, что Марго Робби идеально подходит на роль Барби. Не так давно кинокомпания Warner Bros. поделилась эксклюзивным снимком актрисы в образе знаменитой куклы. На фото 31-летняя Марго позировала в ретро-наряде с голубой в горошек повязке на светлых волосах. Актриса сидела за рулем знаменитого розового кабриолета Chevrolet Corvette на фоне розовых декораций.

Также Фокус рассказывал, что Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле "Джокера". Известно, что новый фильм про злодея и противника Бэтмена будет мюзиклом.