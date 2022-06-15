З'явилися фото Раяна Гослінга в образі Кена з ідеальними кубиками преса

Для нової ролі 41-річний канадський актор пофарбувався у блондина.

Кінокомпанія Warner Bros. опублікувала ексклюзивне фото 41-річного канадського актора Раяна Гослінга в образі Кена з фільму "Барбі". Актор змінився до невпізнання. Для нової ролі він пофарбував волосся у світлий колір, а також непогано підкачався. На фото засмаглий Гослінг у джинсовій жилетці та саме в нижній білизні демонструє шість ідеальних кубиків преса. Про це пише Variety.

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Відомо, що Раян Гослінг буде не єдиним Кеном у фільмі, як головна героїня Марго Роббі буде не єдиною Барбі. Журналісти видання The New York Times розповідали, що інших Кенів зіграють Сіму Лю та Шуті Гатва, а роль Барбі дістанеться Іссі Рей та Харі Неф.

Фільм "Барбі" покажуть лише у кінотеатрах 21 липня 2023 року.

Нагадаємо, режисер і сценарист картини Грета Гервіг, номінована на "Оскар" за постановку фільму "Маленькі жінки" та "Леді Берд", написала сценарій "Барбі" у співавторстві зі своїм чоловіком Ноа Баумбак, номінованим на "Оскар" за фільми "Історія про подружжю" і "Кальмар і Кіт".

Подробиць сюжету досі немає. Фільм знаходиться на етапі виробництва. Відомо лише, що історія Барбі розвивається у розкішному будинку в Малібу.

Ролі другого плану зіграють актори Америка Феррера, Сіму Лю, Кейт Маккіннон, Олександра Шіпп, Емма Маккі, Кінгслі Бен-Адір, Ісса Рей, Майкл Сера й інші.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі ідеально підходить на роль Барбі. Нещодавно кінокомпанія Warner Bros. поділилася ексклюзивним знімком актриси у вигляді знаменитої ляльки. На фото 31-річна Марго позувала у ретро-вбранні з блакитною у горошок пов'язці на світлому волоссі. Акторка сиділа за кермом знаменитого рожевого кабріолету Chevrolet Corvette на тлі рожевих декорацій.

Також Фокус розповідав, що Леді Гага зіграє Харлі Квін у сіквелі "Джокера". Відомо, що новий фільм про лиходія і противника Бетмена буде мюзиклом.