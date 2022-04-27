Дуже схожа. З'явився перший кадр фільму "Барбі" з Марго Роббі

Акторка позує в ретро-образі, немов точна копія найвідомішої ляльки.

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З'явилися перші кадри з фільму "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі. Кінокомпанія Warner Bros. поділилася ексклюзивною світлиною акторки. На фото 31-річна Марго в ретро-образі з блакитною в горошок пов'язкою на світлому волоссі посміхається за кермом знаменитого рожевого кабріолету Chevrolet Corvette на тлі рожевих декорацій.

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У соцмережах встигли зауважити, що австралійській акторці не довелося перетворюватися на цю роль, оскільки вона сама неймовірно схожа на іграшковий канонізований прототип.

Нагадаємо, прем'єра фільму "Барбі" відбудеться 21 липня 2023 року. 31-річна Марго Роббі зіграє модну ляльку, а її партнером Кеном буде Раян Гослінг. Подробиць сюжету поки немає. Відомо лише, що історія Барбі розвивається в розкішному будинку в Малібу.

Сценаристами проєкту виступили Ґрета Ґервіґ, номінована на "Оскар" за постановку фільму "Маленькі жінки" та "Леді Берд" та її чоловік Ноа Баумбак, номінований на "Оскар" за фільми "Історія про подружжя" та "Кальмар і Кит".

Студія Sony працювала над проєктом про Барбі з 2014 року. Спочатку головну роль мала зіграти Емі Шумер, але акторка відмовилася від зйомок через брак часу.

Як писав раніше Фокус, на честь Платинового ювілею королеви Великобританії Єлизавети II стала колекційною лялькою Барбі. Мініатюрну копію монарха, одягнену в сукню кольору слонової кістки з блакитною стрічкою, прикрашеною орденами із королівського гардероба, представила компанія Mattel. Лялька коштуватиме $75. Одна людина може купити не більш як три іграшки.

Також Фокус розповідав про колекцію легендарних Барбі, на 90% виготовлених з переробленого пластикового сміття, зібраного в океані.