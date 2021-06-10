Mattel представила колекцію Барбі із зібраного в океані сміття

До того ж до ляльок йдуть ігровий набір та аксесуари Beach Shack, також зроблені з переробленого пластику.

Знаменита американська компанія Mattel, найбільш відома як творець легендарних Барбі, створила першу колекцію ляльок під назвою Barbie Loves the Ocean, пише People.

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У ній представлені три ляльки, тіла яких на 90% складаються з перероблених пластикових деталей, створених із пластикового сміття, зібраного в океані в межах 50 км від водних шляхів у районах, де відсутні офіційні системи збору відходів, а також ігровий набір та аксесуари Beach Shack, зроблені з аналогічного матеріалу.

У Mattel заявили, що нова колекція, ціна якої варіюється від 9,99 до 19,99 доларів, відповідає її меті з досягнення 100% перероблених, тих, що переробляються або біологічних пластикових матеріалів у всіх її продуктах і пакуванні до 2030 року.

"Цей запуск Барбі — ще одне доповнення до портфелю цільових брендів Mattel, що ростуть та надихають наших споживачів на екологічну свідомість як ключовий напрям. Ми серйозно ставимося до цієї відповідальності та продовжуємо робити свій внесок, щоб діти могли успадкувати світ, який також сповнений потенціалу", — йдеться в заяві президента й головного операційного директора Mattel Річарда Діксона.

Компанія також планує випустити нову серію Barbie Vlogger та обмежену серію браслетів 4ocean x Barbie. За словами Mattel, браслети, створені в партнерстві між Barbie та комерційною компанією 4ocean, були виготовлені з повторно перероблених матеріалів і вручну зібрані майстрами на Балі.

За кожен проданий рожевий браслет 4ocean пообіцяли витягнути півкіло сміття з океанів, річок і берегів, а також використовувати свій голос для розширення прав і можливостей молодого покоління.

"Barbie Loves the Ocean ("Барбі любить океан") — яскравий приклад екологічно безпечних інновацій, які ми зробимо як частина створення середовища майбутнього, в якому діти зможуть розвиватися", — підкреслила старша віцепрезидентка й глава підрозділу Barbie & Dolls у Mattel Ліза Макнайт.

Лялька Barbie була вперше випущена в 1959 році й призначалася для дівчаток від 3 до 14 років. Повне ім'я іграшки звучить Барбара Міллісент Робертс. За ці роки компанія Mattel створила тисячі нових ляльок, причому це були представниці всіляких професій, зірки шоу-бізнесу, громадські діячі та багато інших.

Ця лялька стала першою іграшкою, яка була представлена восковою фігурою в Музеї Гревена.

У 2019 Mattel випустила ляльку Барбі в хіджабі — на честь фехтувальниці Ібтіхадж Мухаммад, яка стала першою американкою, яка одягла це ісламське вбрання під час Олімпійських ігор. Крім того, компанія створила лялькову копію першої жінки-астронавта Італійського космічного агентства Саманти Крістофоретті.