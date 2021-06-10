Mattel представила коллекцию Барби из собранного в океане мусора

Вдобавок к куклам идут игровой набор и аксессуары Beach Shack, также сделанные из переработанного пластика.

Знаменитая американская компания Mattel, наиболее известная как создатель легендарных Барби, создала первую коллекцию кукол под названием Barbie Loves the Ocean, пишет People.

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В ней представлены три куклы, тела которых на 90% состоят из переработанных пластиковых деталей, созданных из пластикового мусора, собранного в океане в пределах 50 км от водных путей в районах, где отсутствуют официальные системы сбора отходов, а также игровой набор и аксессуары Beach Shack, сделанные из аналогичного материала.

В Mattel заявили, что новая коллекция, цена которой варьируется от 9,99 до 19,99 долларов, соответствует ее цели по достижению 100% переработанных, перерабатываемых или биологических пластиковых материалов во всех ее продуктах и ​​упаковке к 2030 году.

"Этот запуск Барби – еще одно дополнение к растущему портфелю целевых брендов Mattel, которые вдохновляют наших потребителей на экологическое сознание в качестве ключевого направления. Мы серьезно относимся к этой ответственности и продолжаем вносить свой вклад, чтобы дети могли унаследовать мир, который также полон потенциала", — говорится в заявлении президента и главного операционного директора Mattel Ричарда Диксона.

Компания также планирует выпустить новую серию Barbie Vlogger и ограниченную серию браслетов 4ocean x Barbie. По словам Mattel, браслеты, созданные в партнерстве между Barbie и коммерческой компанией 4ocean, были изготовлены из вторично переработанных материалов и вручную собраны мастерами на Бали.

За каждый проданный розовый браслет 4ocean пообещали вытащить полкило мусора из океанов, рек и берегов, а также использовать свой голос для расширения прав и возможностей молодого поколения.

"Barbie Loves the Ocean ("Барби любит океан") — яркий пример экологически безопасных инноваций, которые мы сделаем как часть создания среды будущего, в которой дети смогут развиваться", – подчеркнула старший вице-президент и глава подразделения Barbie & Dolls в Mattel Лиза Макнайт.

Кукла Barbie была впервые выпущена в 1959 году и предназначалась для девочек от 3 до 14 лет. Полное имя игрушки звучит Барбара Миллисент Робертс. За эти годы компания Mattel создала тысячи новых кукол, причем это были представительницы всевозможных профессий, звезды шоу-бизнеса, общественные деятели и многие другие.

Эта кукла стала первой игрушкой, представленной в качестве восковой фигуры в Музее Гревена.

В 2019 году Mattel выпустила куклу Барби в хиджабе – в честь фехтовальщицы Ибтихадж Мухаммад, которая стала первой американкой, надевшей это исламское одеяние во время Олимпийских игр. Кроме того, компания создала кукольную копию первой женщины-астронавта Итальянского космического агентства Саманты Кристофоретти