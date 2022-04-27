Очень похожа. Появился первый кадр фильма "Барби" с Марго Робби

Актриса позирует в ретро-образе, словно точная копия самой известной куклы.

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Появились первые кадры из фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли. Кинокомпания Warner Bros. поделилась эксклюзивным снимком актрисы. На фото 31-летняя Марго в ретро-образе с голубой в горошек повязкой на светлых волосах улыбается за рулем знаменитого розового кабриолета Chevrolet Corvette на фоне розовых декораций.

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В соцсетях успели заметить, что австралийской актрисе не пришлось преображаться для этой роли, так как она сама невероятно похожа на игрушечный канонизированный прототип.

Напомним, премьера фильма "Барби" состоится 21 июля 2023 года. 31-летняя Марго Робби сыграет модную куклу, а ее партнером Кеном будет Райан Гослинг. Подробностей сюжета пока нет. Известно только, что история Барби развивается в шикарном доме в Малибу.

Сценаристами проекта выступили Грета Гервиг, номинированная на "Оскар" за постановку фильма "Маленькие женщины" и "Леди Берд" и ее супруг Ноа Баумбак, номинированный на "Оскар" за фильмы "История о супружестве" и "Кальмар и Кит".

Студия Sony работала над проектом о Барби с 2014 года. Первоначально главную роль должна была сыграть Эми Шумер, но актриса отказалась от съемок из-за нехватки времени.

Как писал ранее Фокус, в честь Платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II стала коллекционной куклой Барби. Миниатюрную копию монарха, одетую в платье цвета слоновой кости с голубой лентой, украшенной орденами из королевского гардероба, представила компания Mattel. Кукла обойдется в $75. Один человек может купить не более трех игрушек.

Также Фокус рассказывал о коллекции легендарных Барби, на 90 % сделанных из переработанного пластикового мусора, собранного в океане.