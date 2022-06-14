Леді Гага зіграє Гарлі Квінн у сиквелі "Джокера"

Режисер уже натякнув, що новий фільм про лиходія та противника Бетмена буде мюзиклом

Поки участь співачки ще не підтвердив Тодд Філліпс, режисер фільму про Джокера, але переговори тривають. Хоакін Фенікс, виконавець головної ролі, підтвердив участь. Про це пише Hollywood Reporter.

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Раніше Тодд опублікував обкладинку сценарії та світлину Хоакіна, який вивчає сам сценарій, а також повідомив назву фільму "Джокер: Божевілля на двох".

Фанати припустили, що в сиквелі з'явиться Гарлі Квінн, подруга Джокера, але й не могли подумати, що на цю роль запросять Леді Гагу.

Режисер зазначив, що сиквел "Джокера" може стати мюзиклом. А ось присутність Бетмена не передбачається. Поки картини Тодда присвячені лише відомому лиходію.

Подробиць про особливості ролі Гарлі Квінн у новому фільмі поки немає. В оригінальному коміксі Ніла Адамса — Гарлі була психіатринею Джокера в лікарні Arkham Asylum. Вона закохалася в нього і стала помічницею в його злодіяннях.

[ + – ] Гарлі Квінн та Джокер у коміксах Фото: Скриншот

У фільмі "Загін самогубць" роль Гарлі виконала Марго Роббі, і її образ став культовим. Тепер у костюмі Гарлі вбираються на Гелловін по всьому світу.

[ + – ] Марго Роббі в ролі Гарлі Квінн Фото: Скриншот

Нагадаємо, перший "Джокер" отримав 11 номінацій на "Оскар", зокрема за найкращий фільм. Зрештою йому дісталися два.

Якщо участь Леді Гаги в сиквелі все ж таки підтвердять, то це буде вже друга спільна робота співачки та Тодда Філліпса. У 2018 році він продюсував драму "Зірка народилася", головні ролі в якій виконали Леді Гага та Бредлі Купер.

За пісню Shallow до фільму співачка отримала "Оскар", а її з Купером чуттєве виконання пісні на церемонії змусило говорити про їхній любовний зв'язок. Обидва актори назвали це лише чутками. Але Бредлі все ж таки незабаром розлучився з матір'ю своєї доньки — моделлю Іриною Шейк.