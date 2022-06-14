Леди Гага сыграет Харли Квинн в сиквеле "Джокера"

Режиссер уже намекнул, что новый фильм про злодея и противника Бэтмена будет мюзиклом

Пока участие певицы еще не подтверждено Тоддом Филлипсом, режиссером фильма о Джокере, но переговоры ведутся. Хоакин Феникс, исполнитель главной роли, уже подтвердил участие. Об этом пишет Hollywood Reporter.

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Ранее Тодд опубликовал обложку сценарии и снимок Хоакина, изучающего сам сценарий, а также сообщил название фильма "Джокер: безумие на двоих".

Фанаты предположили, что в сиквеле появится Харли Квин, подруга Джокера, но и подумать не могли, что на эту роль пригласят Леди Гагу.

Режиссер отметил, что сиквел "Джокера" может стать мюзиклом. А вот присутствие Бэтмена не предвидится. Пока картины Тодда посвящены только известному злодею.

Подробностей об особенностях роли Харли Квинн в новом фильме пока нет. В оригинальном комиксе Нила Адамса – Харли была психиатром Джокера в лечебнице Arkham Asylum. Она в него влюбилась и стала помощницей в его злодеяниях.

[ + – ] Харли Квинн и Джокер в комиксах Фото: Скриншот

В фильме "Отряд самоубийц" роль Харли исполнила Марго Робби, и ее образ в одночасье стал культовым. Теперь в костюм Харли наряжаются на Хэллоуин по всему миру.

[ + – ] Марго Робби в роли Харли Квинн Фото: Скриншот

Напомним, первый "Джокер" получил 11 номинаций на "Оскар", в том числе за лучший фильм. В итоге ему досталось два.

Если участие Леди Гаги в сиквеле все же будет подтверждено, то это будет уже вторая совместная работа певицы и Тодда Филлипса. В 2018 году он продюсировал драму "Звезда родилась", главные роли в которой исполнили Леди Гага и Брэдли Купер.

За песню Shallow к фильму, певица получила "Оскар", а ее с Купером чувственное исполнение песни на церемонии заставило говорить об их любовной связи. Оба актера назвали это только слухами. Но Брэдли все же вскоре расстался с матерью своей дочери – моделью Ириной Шейк.