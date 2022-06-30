Марго Роббі вдарила чоловіка на знімальному майданчику "Барбі" (фото)
Від удару невідомий повалився на землю.
31-річна австралійська акторка Марго Роббі вдарила чоловіка на знімальному майданчику нового проєкту "Барбі". Про це пише Daily Mail.
У мережі останнім часом усе частіше з'являють фото та відео папараці зі знімального майданчика фільму "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі. Напередодні прихильники акторки побачили цікаві кадри, на яких незнайомий чоловік б'є Барбі по сідницях, а вона у свою чергу розвертається і настільки сильно вдаряє чоловіка, що він падає на землю.
Проте журналісти видання впевнені, що події відбуваються за сценарієм і глядач побачить їх згодом у самій картині.
Марго Роббі та голлівудський актор Раян Гослінг наразі активно працюють над фільмом американської сценаристки Грети Гервінг "Барбі". Зірки зі світовим іменем постануть в образах улюбленої ляльки мільйонів дівчаток Барбі та її чоловіка Кена.
Нагадаємо, Марго Роббі зіграє Барбі в новому фільмі про найвідомішу ляльку у світі.
Також Фокус писав про перші фото Раяна Гослінга у незвичній для нього ролі блондина Кена.