Марго Роббі вдарила чоловіка на знімальному майданчику "Барбі" (фото)

Від удару невідомий повалився на землю.

31-річна австралійська акторка Марго Роббі вдарила чоловіка на знімальному майданчику нового проєкту "Барбі". Про це пише Daily Mail.

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У мережі останнім часом усе частіше з'являють фото та відео папараці зі знімального майданчика фільму "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі. Напередодні прихильники акторки побачили цікаві кадри, на яких незнайомий чоловік б'є Барбі по сідницях, а вона у свою чергу розвертається і настільки сильно вдаряє чоловіка, що він падає на землю.

[ + – ] Марго Роббі вдарила чоловіка на знімальному майданчику

Проте журналісти видання впевнені, що події відбуваються за сценарієм і глядач побачить їх згодом у самій картині.

Марго Роббі та голлівудський актор Раян Гослінг наразі активно працюють над фільмом американської сценаристки Грети Гервінг "Барбі". Зірки зі світовим іменем постануть в образах улюбленої ляльки мільйонів дівчаток Барбі та її чоловіка Кена.

[ + – ] Марго Роббі та Раян Гослінг у ролі Барбі та Кена Фото: Getty Images

Нагадаємо, Марго Роббі зіграє Барбі в новому фільмі про найвідомішу ляльку у світі.

Також Фокус писав про перші фото Раяна Гослінга у незвичній для нього ролі блондина Кена.