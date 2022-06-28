Меган Фокс и Колсон Бэйкер появились на публике в образах Барби и Кена (фото)

В скором времени пара планирует узаконить свои отношения.

36-летняя американская актриса и модель Меган Фокс кардинально изменила свой имидж жгучей брюнетки. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость пришла поддержать своего жениха Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) на премьере его нового фильма "Life In Pink" в Нью-Йорке.

На официальном мероприятии эпатажная пара появилась в достаточно необычных для них образах. 36-летняя Меган лишилась своих насыщенных черных волос и стала блондинкой с розовым оттенком.

Для красной дорожки актриса выбрала кремовое платье Nesni Dojaka на бретельках и с глубоким декольте. На ногах американской звезды были нежные розовые туфли на каблуке.

[ + – ] Меган Фокс с женихом в образах Барби и Кена

Тем временем, жених Фокс выбрал для выхода розовый свитер с голубыми элементами, белые брюки с цепями и светлые кроссовки.

И у Меган Фокс, и у Колсона Бэйкера, недавно запустившего собственный бренд лаков для ногтей, был светло-розовый маникюр.

[ + – ] Меган Фокс с женихом в образах Барби и Кена

В начале 2022 музыкант и актер Колсон Бэйкер сделал предложение своей возлюбленной Меган. В ближайшее время ожидается грандиозная свадьба в готическом стиле, на которой невеста может примерить черное платье, а среди декораций торжества планируются кровавые реки.

Напомним, 36-летнюю Меган Фокс подозревают в беременности. На одном из недавних мероприятий актриса не выпила ни капли алкоголя, хотя, по словам ее друзей, это не свойственно для Фокс.

Также Фокус писал о других образах Барби и Кена. Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун и ее бойфренд примеряли кукольные луки на дне рождения последнего.