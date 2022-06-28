Меган Фокс и Колсон Бэйкер появились на публике в образах Барби и Кена (фото)
В скором времени пара планирует узаконить свои отношения.
36-летняя американская актриса и модель Меган Фокс кардинально изменила свой имидж жгучей брюнетки. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитость пришла поддержать своего жениха Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) на премьере его нового фильма "Life In Pink" в Нью-Йорке.
На официальном мероприятии эпатажная пара появилась в достаточно необычных для них образах. 36-летняя Меган лишилась своих насыщенных черных волос и стала блондинкой с розовым оттенком.
Для красной дорожки актриса выбрала кремовое платье Nesni Dojaka на бретельках и с глубоким декольте. На ногах американской звезды были нежные розовые туфли на каблуке.
Тем временем, жених Фокс выбрал для выхода розовый свитер с голубыми элементами, белые брюки с цепями и светлые кроссовки.
И у Меган Фокс, и у Колсона Бэйкера, недавно запустившего собственный бренд лаков для ногтей, был светло-розовый маникюр.
В начале 2022 музыкант и актер Колсон Бэйкер сделал предложение своей возлюбленной Меган. В ближайшее время ожидается грандиозная свадьба в готическом стиле, на которой невеста может примерить черное платье, а среди декораций торжества планируются кровавые реки.
Напомним, 36-летнюю Меган Фокс подозревают в беременности. На одном из недавних мероприятий актриса не выпила ни капли алкоголя, хотя, по словам ее друзей, это не свойственно для Фокс.
Также Фокус писал о других образах Барби и Кена. Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун и ее бойфренд примеряли кукольные луки на дне рождения последнего.