Милли Бобби Браун с бойфрендом Джейком Бон Джови переоделась в Барби и Кена

Звезда "Очень странных дел" отметила свое 18-летие.

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун 19 февраля 2022 года отпраздновала свое 18-летие. Снимками с празднования она делится в своем Instagram с 47,6 миллионами подписчиков.

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Среди гостей на мероприятии был ее бойфренд Джейк Бон Джови – сын рокера Джона Бон Джови.

На одном из снимков Милли и Джейк предстали в образах Барби и Кена с белыми волосами. А на Милли был подходящий миру Барби яркий макияж.

[ + – ] Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови в образах Барби и Кена

"Привет, Кен", — отметила под публикацией 18-летняя актриса.

А ее возлюбленный, в свою очередь, такое же фото на своей странице подписал словами: "С днем рождения, Барби, я тебя люблю".

Пост Милли собрал более 5 миллионов лайков за сутки, а в комментариях фолловеры юной актрисы активно поздравляют ее с 18-летием. Среди поздравлений есть комментарии Пэрис Хилтон и официальной Instagram-страницы стриминговой платформы Netflix.

Отметим, что о романе между звездой сериала "Очень странные дела" и сыном известного музыканта начали говорить еще в июне 2021 года. Тогда папарацци поймали Милли и Джейка в момент, когда они держались за руки.

Впоследствии влюбленные подтвердили свои романтические отношения и стали часто выкладывать в соцсети общие снимки. К примеру, в конце декабря 2021 года Милли поделилась фото с Джейком, которое подписала словами "Счастливых праздников".

Напомним, накануне супермодель 90-х Синди Кроуфорд отметила свое 56-летие и показала архивные фото.