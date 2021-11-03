Звезда сериала "Очень странные дела" встречается с сыном рокера Джона Бон Джови

17-летняя Милли Бобби Браун официально подтвердила отношения с Джейком Бон Джови

Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун официально заявила, что встречается с Джейком Бон Джови, сыном знаменитого рокера. Об этом пишет People.

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Парочка уже запостила несколько общих снимков, причем Джейк поделился снимками, где его хорошо видно, а Бобби опубликовала размытую фотографию, снятую на знаменитом лондонском колесе обозрения под названием "Лондонский глаз".

Фото: Instagram milliebobbybrown

Впервые Бобби и Джейк были замечены вместе еще в июне. Они прогуливались, держась за руки.

[ + – ] Милли Бобби Браун в сериале "Очень странные дела" Фото: Скриншот

Сейчас Браун занята съемками в 4 сезоне сериала "Очень странные дела". Напомним, в этом сериале она исполнила роль Одинадцатой/Джейн Айвз, девочки, которая обладает телекинезом и телепатией.

Фото: Instagram jakebongiovi

Ранее юная актриса встречалась с певцом Джейкобом Сарториосом. Но они расстались в 2018 году.

Джейкоб – третий ребенок рокера Джона Бон Джови, который с 1989 года женат на своей школьной любви Доротее Херли. Всего у пары четверо детей.