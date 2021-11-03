Зірка серіалу "Дивні дива" зустрічається із сином рокера Джона Бон Джові
17-річна Міллі Боббі Браун офіційно підтвердила стосунки з Джейком Бон Джові
Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун офіційно заявила, що зустрічається із Джейком Бон Джові, сином знаменитого рокера. Про це пише People.
Парочка вже запостила кілька спільних знімків, причому Джейк поділився знімками, де його добре видно, а Боббі опублікувала розмиту фотографію, зняту на знаменитому лондонському оглядовому колесі під назвою "Лондонське око".
Уперше Боббі та Джейк були помічені разом ще в червні. Вони ходили, тримаючись за руки.
Наразі Браун зайнята зйомками 4 сезону серіалу "Дивні дива". Нагадаємо, у цьому серіалі вона виконала роль Одинадцятої/Джейн Айвз, дівчинки, яка має телекінез і телепатію.
Раніше юна актриса зустрічалася зі співаком Джейкобом Сарторіосом. Але вони розлучилися у 2018 році.
Джейкоб – третя дитина рокера Джона Бон Джові, який з 1989 року одружений зі своєю шкільною любов'ю Доротеєю Герлі. Загалом у пари четверо дітей.