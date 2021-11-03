Зірка серіалу "Дивні дива" зустрічається із сином рокера Джона Бон Джові

17-річна Міллі Боббі Браун офіційно підтвердила стосунки з Джейком Бон Джові

Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун офіційно заявила, що зустрічається із Джейком Бон Джові, сином знаменитого рокера. Про це пише People.

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Парочка вже запостила кілька спільних знімків, причому Джейк поділився знімками, де його добре видно, а Боббі опублікувала розмиту фотографію, зняту на знаменитому лондонському оглядовому колесі під назвою "Лондонське око".

Фото: Instagram milliebobbybrown

Уперше Боббі та Джейк були помічені разом ще в червні. Вони ходили, тримаючись за руки.

[ + – ] Міллі Боббі Браун у серіалі "Дивні дива" Фото: Скриншот

Наразі Браун зайнята зйомками 4 сезону серіалу "Дивні дива". Нагадаємо, у цьому серіалі вона виконала роль Одинадцятої/Джейн Айвз, дівчинки, яка має телекінез і телепатію.

Фото: Instagram jakebongiovi

Раніше юна актриса зустрічалася зі співаком Джейкобом Сарторіосом. Але вони розлучилися у 2018 році.

Джейкоб – третя дитина рокера Джона Бон Джові, який з 1989 року одружений зі своєю шкільною любов'ю Доротеєю Герлі. Загалом у пари четверо дітей.