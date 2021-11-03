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Зірка серіалу "Дивні дива" зустрічається із сином рокера Джона Бон Джові

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Фото: Instagram jakebongiovi

17-річна Міллі Боббі Браун офіційно підтвердила стосунки з Джейком Бон Джові

Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун офіційно заявила, що зустрічається із Джейком Бон Джові, сином знаменитого рокера. Про це пише People.

Парочка вже запостила кілька спільних знімків, причому Джейк поділився знімками, де його добре видно, а Боббі опублікувала розмиту фотографію, зняту на знаменитому лондонському оглядовому колесі під назвою "Лондонське око".

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Фото: Instagram milliebobbybrown

Уперше Боббі та Джейк були помічені разом ще в червні. Вони ходили, тримаючись за руки.

Міллі Боббі Браун, серіал, Дуже дивні справи
Міллі Боббі Браун у серіалі "Дивні дива"
Фото: Скриншот

Наразі Браун зайнята зйомками 4 сезону серіалу "Дивні дива". Нагадаємо, у цьому серіалі вона виконала роль Одинадцятої/Джейн Айвз, дівчинки, яка має телекінез і телепатію.

Міллі Боббі Браун, серіал, Дуже дивні справи, джейк бон джові, джон бон джові, відносини, бойфренд
Фото: Instagram jakebongiovi

Раніше юна актриса зустрічалася зі співаком Джейкобом Сарторіосом. Але вони розлучилися у 2018 році.

Джейкоб – третя дитина рокера Джона Бон Джові, який з 1989 року одружений зі своєю шкільною любов'ю Доротеєю Герлі. Загалом у пари четверо дітей.